Zaskakujący widok. "Polski Federer" spotkał się z Igą Świątek. I teraz ogłasza

Po triumfie na Wimbledonie Iga Świątek wznowiła już przygotowania do kolejnego wielkoszlemowego turnieju - US Open, który miała okazję już w wygrać przed trzema laty. Podczas treningów, jeszcze przed wylotem do Ameryki Północnej, była liderka rankingu WTA skorzystała z zaskakującej pomocy, spotykając się z "polskim Federerem". Tak nazywany bywa czasem były zawodnik Michał Przysiężny, który podzielił się swoimi odczuciami po wymianach z Igą, ogłaszając kilka zdań w sprawie jej formy.