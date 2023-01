Zaskakujący werdykt po meczu Igi Świątek! Polka w tarapatach, a tu szok

- To było niesamowite. Cieszyłam się tym meczem. Naprawdę mi się to podobało. Czuję się zdecydowanie inaczej niż w poprzednich latach, dotkniętych przez COVID-19. Jestem szczęśliwa, że mogliśmy cieszyć się tym razem przy niemal pełnych trybunach. Wiem, że Rafa Nadal (który grał na tym samym korcie wcześniej - przyp. red.) zapełnił trybuny i to dobry wybór. Czekam, by zobaczyć was w trakcie następnego meczu - mówiła Iga Świątek po meczu, a jej wypowiedź została na dłuższą chwilę przerwana przed burzę braw.