Zaskakujący ruch Wimbledonu. Świątek poza listą. Musiała uznać wyższość

W poniedziałek z drabinki Wimbledonu wypadła niestety druga z naszych najwyższej rozstawionych zawodniczek - Maja Chwalińska, która przegrała nie tyle ze swoją rywalką Mananchayą Sawangkaew, co z własnym organizmem. 24-latka pędziła już w drugim secie autostradą do zwycięstwa, gdy nagle rozpoczęły się jej problemy - najpierw z kostką, a potem ze skurczami.

Dziś natomiast do obrony tytułu przystąpi Iga Świątek. To ważny moment nie tylko dla polskich fanów, ale i całej imprezy. A przynajmniej tak by się wydawało. Rzut oka na oficjalny portal Wimbledonu daje jednak zupełnie inne odczucia.

Tenis: Wimbledon. Gorąco przed drugim dniem zmagań. Próżno szukać Igi Świątek

Organizatorzy wynotowali bowiem na nim w osobnym artykule "pięć rzeczy, na które warto dziś obejrzeć".

Na liście znalazły się: powrót Sereny Williams, mecze Katie Boulter oraz jej narzeczonego Alexa de Minaura, starcie Stan Wawrinka kontra Matteo Berrettini, spotkania brytyjskich tenisistek na korcie numer 16 oraz potyczka Thanasi Kokkinakis vs Aleksandr Bublik. Iga Świątek znalazła się natomiast poza tym zestawieniem, co może zaskakiwać, biorąc pod uwagę rolę, w jakiej przyleciała w tym roku do Londynu.

Sama Iga Świątek podchodzi do obrony tytułu na Wimbledonie w sposób niezwykle wyważony, co sama przyznała podczas swojej premierowej konferencji prasowej, jeszcze przed startem turnieju.

- Oczywiście, mój sezon na trawie w 2025 roku był fantastyczny. Ale to nie jest tak, że zawsze czułam się na niej komfortowo. Tym razem nie nabrałam takiego rozpędu w Bad Homburg, jaki miałam w zeszłym roku. Czuję, że tę imprezę zacznę z zupełnie innej pozycji i dbam o to, żeby moje ambicje były skromne - stwierdziła była liderka rankingu WTA.

Iga Świątek AFP7 vía Europa Press/Associated Press/East News East News

Iga Świątek Ma Ping/Xinhua News/East News AFP





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