Zaskakujący ruch Świątek. Opublikowała zdjęcie i zwróciła się do Justyny Kowalczyk

Justyna Kowalczyk-Tekieli została zaproszona do Eurosportu jako ekspertka na czas zimowych igrzysk olimpijskich we Włoszech. Mistrzyni olimpijska na sportowej emeryturze podczas tej imprezy wykazała się wielką empatią w stosunku do sportowców i bardzo dużym wyważeniem. Miała też okazję porozmawiać z Igą Świątek. Jeden z wątków został z paniami na dłużej. Świątek postanowiła zamieścić zaskakujące zdjęcie i oznaczyć Kowalczyk-Tekieli.

Iga Świątek zrezygnowała z gry w turnieju w Dubaju i pojechała do Stanów Zjednoczonych, by tam w spokoju przygotować formę na nadchodzące Indian Wells. W ubiegłym roku Polka odpadła w nim na etapie półfinału, przegrywając ze świetnie grającą w tym czasie Mirrą Andriejewą. Póki co 24-latka trenuje i odpoczywa, ale także śledzi to, co dzieje się na igrzyskach olimpijskich. 

Iga Świątek rozmawiała z Justyną Kowalczyk-Tekieli

Trwają igrzyska olimpijskie, a Iga Świątek pokazała już, że uważnie śledzi to, co dzieje się we Włoszech. Dopingowała swoje idolki i przyjaciółki, czyli Lindsey Vonn i Mikaelę Shiffrin, a także cieszyła się z sukcesów polskich sportowców, szczególnie Kacpra Tomasiaka, z którym łączy ją ten sam sponsor.

Tenisistka miała także okazję porozmawiać w ramach wideokonferencji z Justyną Kowalczyk-Tekieli w ramach zaproszenia od Eurosportu. W pewnym momencie pojawił się temat ulubionego zimowego sportu Świątek. Postanowiła się otworzyć.

Jak byłam mała, jeździliśmy regularnie na narty, więc z tym mam najwięcej doświadczenia, ale to było lata temu
wyznała.

Potem zapytała, czy z jazdą na nartach jest tak samo jak z jazdą na rowerze i czy tego się nie zapomina. Justyna Kowalczyk-Tekieli odpowiedziała wówczas pewnie, że tak właśnie jest i tym samym rozwiała wątpliwości Raszynianki.

Iga Świątek opublikowała zaskakujące zdjęcie

To nie były jednak ostatnie słowa Igi Świątek w tym temacie. Widocznie dzięki rozmowie z Justyną Kowalczyk-Tekieli wzięło jej się na wspominki. Udało jej się znaleźć stare zdjęcie z jednego z dziecięcych wypadów na narty. Opublikowała je w sieci ze znaczącym podpisem.

"To jak jest z tymi nartami, Justyna Kowalczyk-Tekieli? Nie zapomina się?" - pisała, oznaczywszy utytułowaną biegaczkę narciarską. Jej post został polubiony przez ponad 70 tysięcy osób, a w komentarzach swój zachwyt małą Igą w narciarskim stroju wykazały m.in. Joanna Jędrzejczyk i Kinga Rusin. Jeszcze trochę czasu i możliwe, że Świątek będzie mogła spokojnie powtórzyć swoje wyczyny z czasów, gdy była małą dziewczynką. Póki co, zawodowa gra w tenisa jej to uniemożliwia ze względów praktycznych - narciarska kontuzja mogłaby mocno zahamować jej karierę.

