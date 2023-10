Zaskakujący plan Igi Świątek, Polka deklaruje otwarcie. To już niemal pewne

Iga Świątek jest już na finiszu przygotowań do turnieju WTA Finals , który rozpocznie się dla niej w meksykańskim Cancun lada dzień - i to dosłownie. Polka trafiła do grupy z Coco Gauff , Ons Jabeur oraz Marketą Vondrousovą , a swój pierwszy mecz rozegra z ostatnią z wymienionych. Obie tenisistki zmierzą się w poniedziałek nie przed godziną 23.00 .

Sytuacja na szczycie wszędzie może się zmienić. Praktycznie co tydzień może dojść do zmiany, więc nie ma sensu się na tym koncentrować. Niezależnie od tego, co dzieje się w rankingu, chcę zagrać jak najlepszy turniej

- Pozycja liderki może uskrzydlić i dodać pozytywnej energii. Jednak pod koniec okresu, kiedy byłam liderką czułam, że cały świat czeka, kiedy spadnę z tej pozycji. To nie było łatwe. Wiem, że zrobiłam wszystko, aby utrzymać się na prowadzeniu. Mam świadomość, że jak będę dobrze pracowała, to szybko wrócę na tę pozycję. Kiedy jest się numerem dwa, to sytuacja jest podobna do tej, jaka panuje przez większość kariery. Łatwiej jest się skoncentrować, aby rozwijać się jako tenisistka - dodała.