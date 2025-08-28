Tytuł w Wimbledonie, tytuł w Cincinnati - to wszystko sprawiło, że akcja Igi Świątek na wygranie kolejnego Wielkiego Szlema znów znacząco wzrosły. Dziś bukmacherzy w jednym szeregu stawiają Polką i Arynę Sabalenkę, a przecież jeszcze przed zmaganiami na trawie różnica między nimi była wyraźna. W teorii Polka może nawet zostać za 11 dni nową liderką światowego rankingu, ale tu zdecydowanie więcej zależy od Białorusinki. Jeśli dojdzie do ćwierćfinału, "przyklepie" sobie jedynkę na kolejne tygodnie.

Polka w Nowym Jorku zdążyła już się jednak zapoznać z kortami, zwłaszcza na Arthur Ashe Arena. Doszła do finału rywalizacji miksta, we wtorek zaś ograła w pierwszej rundzie Kolumbijkę Emilianę Arango, oddała jej ledwie trzy gemy (6:1, 6:2), zakończyła spotkanie w godzinę.

W czwartek po godz. 17.30 Polkę czeka starcie na największym korcie Flushing Meadows z Suzane Lamens. I nie da się ukryć, że możemy spodziewać się podobnego scenariusza jak ze starcia z Arango.

Świątek - Holenderki 3:1. Wszystko zaczęło się od starcia z zawodniczką, którą też czeka US Open

Najlepsza polska tenisistka dość często rywalizuje na korcie z Amerykankami, Rosjankami, Włoszkami czy Czeszkami - to wynika z poziomu tenisa i miejsc rankingowych zawodniczek z tych krajów.

Z Holenderkami zaś tych spotkań rozgrywa bardzo mało, ale dwa z nich były szczególne. Zaczęło się od starcia z Bibiane Schoofs, 37-letnią już dzisiaj zawodniczką, która wciąż jeszcze rywalizuje na kortach, choć tylko w deblu. I nawet zagra w US Open. Wpadły na siebie w pierwszej rundzie kwalifikacji WTA 250 w Budapeszcie, w lutym 2019 roku. 17-letnia Polka wygrała starcie 6:2, 6:3, doszła wówczas do drugiej rundy głównej drabinki.

Iga Świątek w trakcie US Open 2025 TIMOTHY A. CLARY AFP

A później doszło do meczu bardzo dziwnego - z Arantxą Rus, we wrześniu 2020 roku w Rzymie. Pandemia wywołała ogromne zawirowania w kalendarzu, część turniejów zlikwidowano, część przesunięto na jesień. Obie trafiły na siebie w Rzymie, na mączce. Iga sensacyjnie przegrała wówczas 6:7 (5), 3:6, a przecież za moment wygrała swój pierwszy Roland Garros. A w Rzymie zapisała triumf siedem miesięcy później, ogrywając m.in. Madison Keys, Elinę Switolinę, Barborę Krejcikovą, Coco Gauff, w finale rozbijając Karolinę Pliskovą w 46 minut "rowerem".

Iga Świątek grała z Holenderką o trzecią rundę Wimbledonu. Stawką było też 37. zwycięstwo z rzędu

Okazję do rewanżu z Rus dostała zaś już po czterech miesiącach, w Australii. W Melbourne wpadły na siebie w pierwszej rundzie, Polka potrzebowała 76 minut, by wygrać z Holenderką 6:1, 6:3.

To było trzecie, przedostatnie starcie z zawodniczkami z tego kraju. Kolejne miało miejsce wczesnym latem 2022 roku - na trawie w Londynie. Polka była już światową jedynką, miała wspaniałą serię 35 zwycięstw, gdy zaczynała Wimbledon. Ale też już postępowało zmęczenie, nie miała czasu na przygotowania do trawy.

Wycofała się z WTA 500 w Berlinie, do Wimbledonu przystąpiła z marszu. W pierwszej rundzie ograła Chorwatkę Janę Fett w 75 minut (6:0, 6:3), później zmierzyła się z Lesley Pattinamą Kerkhove. Rywalka ze 138. miejsca na świecie nie powinna jej sprawić większych problemów. A tymczasem kontrola wymknęła się z rąk raszynianki.

Iga wygrała pierwszego seta 6:4, ale już wtedy widać było pewne problemy, dwa razy oddała własne podanie, przegrywała wtedy 2:3. I jeszcze się przewróciła.

W drugim secie 30-latka, która przecież dostała się do głównej drabinki jako "szczęśliwa przegrana", była już nieznacznie lepsza, to ona wywalczyła w końcu breaka. Zdenerwowała Iga poszła po tym przegranym 4:6 secie do szatni, opanowała nerwy.

Lesley Pattinama Kerkhove w meczu z Igą Świątek SEBASTIEN BOZON AFP

Ostatecznie wygrała mecz, trzeciego seta 6:3, odniosła 37. zwycięstwo z rzędu. To najdłuższa seria w XXI wieku, nieosiągalna na razie także dla Igi. W kolejnej rundzie przegrała już z Alize Cornet.

Do Nowego Jorku Polka przyleciała z pięcioma wygranymi z rzędu z Cinacinnati, wyjeżdżając zaś może mieć ich 12. Doliczając turnieje w Seulu, Pekinie, Wuhanie oraz Rijadzie - mogłaby się zbliżyć do tamtego osiągniecia. To jednak wciąż melodia przyszłości. Na razie wypada trzymać kciuki, by Polka w czwartek zameldowała się w trzeciej rundzie US Open.

Początek jej spotkania z Suzan Lamens - po godz. 17.30. Tekstowa relacja na żywo w serwisie Interii Sport.

Suzan Lamens Joris Verwijst AFP

Iga Świątek David Gray AFP

