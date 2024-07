Zaskakujący obrazek. Iga Świątek wzięta pod lupę. Wypatrzyli jeden szczegół

A dotyczy on Taylor Swift . Nie jest tajemnicą, że Iga Świątek jest wielką fanką amerykańskiej artystki. Tego lata Polka w końcu miała okazję pierwszy raz w życiu wybrać się na jej koncert. Co więcej, otrzymała nawet od Taylor Swift wyjątkowy prezent - odręcznie napisany list z gratulacjami za kolejny triumf w wielkoszlemowym turnieju Rolanda Garrosa.

Jak się okazuje, najprawdopodobniej nie była to jednak jedyna pamiątka, jaką zabrała ze sobą Iga Świątek z wyjątkowego dla siebie wydarzenia. Liderka rankingu WTA przebywa już w Paryżu, przygotowując się do startu w igrzyskach. W środę Polka odbyła pierwszy trening. Podczas niego dało się zauważyć... torbę z nadrukiem dotyczącym trasy koncertowej Taylor Swift - "The Eras Tour", co dostrzegli dziennikarze Eurosportu.