Zaskakujący komunikat WTA, Iga Świątek pominięta. Wielkie rywalki wyróżnione

Sezon 2025 zwieńczył turniej WTA Finals w Rijaidze, w którym wygrała Jelena Rybakina, pokonując w finale Arynę Sabalenkę. Na kortach w Arabii Saudyjskiej oglądaliśmy też Igę Świątek, ale ta nie zdołała wyjść grupy i szybko pożegnała się z marzeniami o trofeum. Wkrótce jednak ponownie zobaczymy ją na korcie, tym razem w Gorzowie Wielkopolskim, gdzie zostanie rozegrany turniej play-off Billie Jean King Cup.

Zakończenie zmagań pod egidą WTA to dobry czas na podsumowania, a takie prowadzi organizacja zarządzająca kobiecym tenisem. Na jej oficjalnej stronie internetowej na dwa dni po WTA Finals pojawiło się swoiste podsumowanie roku - ekspertów pracujących dla WTA poproszono o wskazanie najbardziej znaczących ich zdaniem wydarzeń kończącego się sezonu. Nadany przez nich komunikat może być o tyle zaskakujący dla polskich kibiców, że pominięto w nim Świątek.

Powody do świętowania ma za to Coco Gauff, ponieważ wciąż wiele mówi się o jej wielkoszlemowym triumfie w Paryżu.

"Przegrała pierwszego seta z Aryną Sabalenką w finale, a następnie wygrała kolejne dwa, wygrywając swój pierwszy turniej wielkoszlemowy od 21 miesięcy. Zawsze czuję się wyjątkowo, gdy Amerykanka wygrywa French Open, i to było przypomnienie (na wypadek, gdyby ktoś zapomniał), że Gauff wciąż jest jedną z trzech najlepszych zawodniczek na świecie" - stwierdził Brad Kallet.

Iga Świątek pominięta. Przypomniano o Jasmine Paolini

Innym wielkoszlemowym turniejem, jaki zapadł w pamięci, był Australian Open. Tam najlepsza okazała się Madison Keys, pokonując po drodze m.in. Igę Świątek.

Zawsze miała ogromny talent, ale nigdy nie przełożył się on na Wielki Szlem. Z biegiem czasu wydawało się, że US Open 2017 – gdzie przegrała w finale z rodaczką ze Stanów Zjednoczonych, Sloane Stephens – będzie prawdopodobnie jej największą szansą na wygranie turnieju wielkoszlemowego

Cole Bambini wybrał z kolei zwycięstwo Jasmine Paolini w turnieju WTA 1000 w Rzymie, przypominając, że był to pierwszy od 1985 roku triumf włoskiej tenisistki w tej imprezie. "W obecności prezydenta Włoch Sergio Mattarelliego, Paolini stanęła na wysokości zadania i potrzebowała zaledwie 89 minut, aby pokonać Gauff 6:4, 6:2 i zdobyć swój drugi tytuł WTA 1000" - zaznaczył.

Na tym nie koniec przypominania efektownych triumfów - w tekście opublikowanym przez WTA jeden z ekspertów wskazał na triumf Belindy Bencic w Abu Zabi jako ten najbardziej niezapomniany moment kończącego się sezonu. Nie zapomniano także o powrocie Venus Williams na kort czy sensacyjne zwycięstwo Aoi Ito w meczu z Paolini w Montrealu.

Analiza opublikowana przez WTA może zaskakiwać z kilku powodów. Po pierwsze, nie przypomniano wspomnianej wcześniej Świątek, która przecież po raz pierwszy w karierze wygrała Wimbledon, chociaż nie była faworytką tego turnieju, a następnie, również po raz pierwszy, wygrywała w Cincinnati i Seulu. Pominięto także Arynę Sabalenkę, chociaż ta kończy sezon na fotelu liderki rankingu, a po drodze m.in. obroniła tytuł w US Open.

