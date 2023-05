Zaskakujący "apel" Igi Świątek. Polka zrobiła show. Niezwykły pokaz siły

Iga Świątek awansowała do 1/8 finału turnieju WTA 1000 w Rzymie! W meczu trzeciej rundy polska tenisistka rozbiła 6:2, 6:0 reprezentantkę Ukrainy - Łesię Curenko. Po spotkaniu - które trwało zaledwie godzinę i 17 minut - liderka światowego rankingu "zaapelowała" do kibiców o to, by tłumniej zjawiali się na trybunach kortów w Rzymie. - Wiem, że możemy to zrobić lepiej i zapełnić cały stadion - stwierdziła Iga Świątek.