Zaskakujące wyznanie Świątek po turnieju w Dosze. Mało kto o tym wiedział

Iga Świątek po raz trzeci w karierze wygrała turniej WTA 1000 w Dosze . W tej edycji imprezy Polka w finale zmierzyła się z reprezentantką Kazachstanu, Jeleną Rybakiną . Na początku meczu nasza tenisistka prezentowała na korcie dość nerwową grę, co wykorzystała jej przeciwniczka. Przy stanie 4:1 dla Kazaszki wśród polskich kibiców i dziennikarzy z pewnością pojawił się niepokój. Wiele bowiem wskazywało na to, że liderka światowego rankingu kobiecego tenisa przegra pierwszy set i będzie musiała mocno się natrudzić, aby pokonać w tym spotkaniu znakomicie prezentującą się Rybakinę.

Iga Świątek ujawnia. Jej rodzina miała naprawdę trudny okres

Po wygranym finale reprezentantka naszego kraju zdecydowała się na dość zaskakujące wyznanie. Jak się okazuje, Polka do rywalizacji w stolicy Kataru przystąpiła nie do końca przygotowana. 22-latka nie mogła skupić się bowiem w pełni na obowiązkach zawodowych, ponieważ, jak sama ujawniła, w jej życiu prywatnym sporo się działo.

W podobnych słowach liderka światowego rankingu kobiecego tenisa wypowiadała się również w rozmowach z mediami po meczu z Rybakiną. "Z uwagi na to, że ten czas przed turniejem był wymagający i ogólnie po Australian Open nie było mi najłatwiej, to zwycięstwo smakuje naprawdę świetnie. Samo to, jaką przeszłam drogę już w trakcie turnieju, pokazuje mi, że zawsze warto wierzyć w to, że nawet jak nie gra się idealnego tenisa, to można wygrywać mecze" - przyznała w wywiadzie dla portalu CGTN Sports Scene.