W najnowszych zestawieniu doszło do wielkich zmian w rankingu WTA. Coco Gauff przeskoczyła Arynę Sabalenkę i po raz pierwszy w karierze wdrapała się na pozycję wiceliderki. Iga Świątek natomiast dołożyła kolejne punkty do kolosalnej już i tak przewagi nad resztą stawki. Pewne jest, że przez wiele najbliższych tygodni żadna tenisistka nie będzie się w stanie nawet do niej zbliżyć i to bez względu na wyniki w Wimbledonie. Reklama

23-latka przedłużyła passę kolejnych zwycięstw już do 19, a dziennikarze zastanawiają się, gdzie jest "sufit" genialnej tenisistki. W finale Rolanda Garrosa Iga kompletnie zdominowała Jasmine Paolini i nawet przez moment nie pozwoliła jej pomyśleć, że może z Polką wygrać. Dochodzi powoli do swoistego paradoksu - kibice są zawiedzeni tym, jak jednostronne są finały z udziałem Świątek. Rywalki po prostu nie są w stanie nawiązać do jej poziomu.

Iga Świątek zapytana o koniec kariery. Odpowiedź przyszła jej z trudem

Do kolekcji Polce wciąż brakuje triumfów w Wimbledonie, a także Australian Open. Już niedługo będzie miała okazję, by dołożyć do gabloty z trofeami kolejne. Nie brakuje naturalnie pytań, jak długo będzie w stanie utrzymywać się na szczycie, a także ile potrawa jej genialna kariera. Tenisistka postanowiła na jedno z nich odpowiedzieć sama.

Po zwycięstwie w Rolandzie Garrosie Iga Świątek udzieliła wywiadu francuskiemu "L'Equipe" w którym podzieliła się przemyśleniami na temat zakończenia kariery. W tej kwestii Polka jest nieco rozdarta. Reklama

Czasami sobie myślę, że chciałabym grać do 28. roku życia i potem przestać, a czasami: o mój Boże, kocham tenis, będę grała do śmierci. Takie planowanie nie ma więc sensu, to zależy od mojego ciała ~ zdradziła liderka rankingu WTA

Gdyby tenisistka postanowiła wcielić w życie pierwszy scenariusz, kibice oglądaliby ją na kortach jeszcze przed najbliższe pięć lat. W podobnym wieku na "odstawienie rakiety" na bok zdecydowała się Agnieszka Radwańska. "Isia" zakończyła karierę w 2018 roku. Miała wówczas 29 lat.

Na szczęście w najbliższym czasie nie musimy martwić się o to, że Iga Świątek zrezygnuje z gry. Polka przeżywa obecnie najlepszy okres w karierze, a do tego na całe szczęście omijają ją kontuzje. Jeśli podtrzyma formę może pobić jeszcze wiele kolejnych rekordów i nie raz zadziwić tenisowy świat.

Iga Świątek z trenerem Tomaszem Wiktorowskim / PAP/EPA/YOAN VALAT / PAP

Iga Świątek z trofeum Rolanda Garrosa / Foto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP / AFP