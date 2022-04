Zaskakujące wyznanie Igi Świątek! "Chciałam się popisać". Padł jeden znaczący powód

Iga Świątek kontynuuje swoją niebywałą passę! Tym razem Polka była najlepsza w Stuttgarcie, wygrywając swój czwarty turniej z rzędu. W finale liderka rankingu WTA pokonała Arynę Sabalenkę 6:2, 6:2 .

- Wykończona, ale bardzo szczęśliwa. Czwarty wygrany turniej z rzędu... to wręcz surrealistyczne. Dziękuję zespole i rodzino (tobie tato szczególnie, za bycie na miejscu)! Jutro widzimy się w Madrycie w "stałym zestawie". Co teraz? Ucieszyć się, odpocząć... i wrócić do pracy, skupiając się na kolejnym doświadczeniu. Jestem naprawdę wdzięczna za to, jak praca moja i wszystkich wokół przynosi efekty. Kolejny turniej: Madryt. Widzimy się! P.S. Wiecie, jakie jest idealne słowo na dziś? Tak... jazda! - napisała po zwycięstwie uszczęśliwiona 20-latka w mediach społecznościowych.

Ostatnie słowa jego wpisu były nieprzypadkowe. Po wygranym finale Iga Świątek wjechała bowiem na kort prowadząc porsche, które otrzymała za zwycięstwo . To była celebra w iście luksusowym stylu! Polka skomentowała później swój "popis" za kierownicą w rozmowie z Eurosportem.

Na pewno chciałam popisać się swoimi umiejętnościami, bo mam "świeże" prawo jazdy, więc cieszę się, że to wyszło. Ale priorytetem był dla mnie tenis i to, co wydarzyło się dzisiaj na korcie. Byłam bardzo dobrze skoncentrowana i taktycznie bardzo dobrze podeszłam do tego meczu. Wykorzystałam wszystkie swoje mocne strony i w końcu dostosowałem swoją grę pod tą nawierzchnię. Bardzo się cieszę, że w trakcie turnieju udało mi się zrobić taki progres pod tym względem powiedziała Iga Świątek.