Zaskakujące wieści z Indian Wells. Pokonała Igę Świątek i nagle wycofała się z turnieju

Puchar Eisenhowera standardowo poprzedza główną rywalizację w Indian Wells. Od ubiegłego sezonu ten charytatywny turniej odbywa się w postaci zmagań mikstów. W poprzedniej edycji Iga Świątek i Hubert Hurkacz dotarli do finału, gdzie przegrali z parą Aryna Sabalenka/Taylor Fritz. Podczas tegorocznych rozgrywek zakończyli udział na etapie ćwierćfinałów .

Ubiegłej nocy Paula Badosa brylowała na korcie. Teraz pojawiła się informacja o jej wycofaniu

O godz. 20:00 czasu polskiego rozpoczęła się już docelowa rywalizacja w Indian Wells - zarówno w turnieju WTA 1000, jak i ATP Masters 1000. Zaledwie godzinę później pojawiła się zaskakująca informacja. Organizatorzy przekazali, że z powodu kontuzji z turnieju wycofała się Paula Badosa . To nie pierwszy raz w ostatnim czasie, gdy Hiszpanka decyduje się na taki krok. Tym razem można jednak mówić o sporym zaskoczeniu, bowiem jeszcze kilkanaście godzin temu rywalizowała normalnie na korcie u boku swojego partnera.

W miejsce Badosy do głównej drabinki dostała się Nadia Podoroska. Reprezentantka Argentyny zmierzy się w pierwszej rundzie z Ashlyn Krueger. Zwyciężczyni tego spotkania trafi w drugiej fazie na obrończynię tytułu - Jeleną Rybakinę. Dla Kazaszki zmagania w Sunshine Double będą niezwykle ważnym etapem sezonu, bowiem broni w sumie 1650 pkt za ubiegłoroczne turnieje w Indian Wells i Miami.

Mistrzyni Wimbledonu z 2022 roku znajduje się w tej samej połówce, co Iga Świątek. W zeszłym sezonie obie zawodniczki zmierzyły się ze sobą w półfinale kalifornijskiego turnieju. W tym roku również może dojść do takiego zestawienia, jeśli obie dotrą do najlepszej "4", bowiem znajdują się po tej samej stronie drabinki.