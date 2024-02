W czwartek Iga Świątek awansowała do półfinału turnieju WTA 1000 w Doha , pokonując w dwóch setach 6:4, 6:0 byłą liderkę rankingu - Wiktorię Azarenkę . W meczu o wielki finał polska tenisistka zmierzy się z reprezentantką Czech - Karoliną Pliskovą.

Jestem bardzo szczęśliwa. Wiktoria to wielka mistrzyni. Znajduje się w czołówce topowych zawodniczek, które oglądałam, gdy byłam młodsza. Jestem dumna, że mogłam rywalizować na tym samym korcie, zagrać z Wiktorią i w dodatku zwyciężyć. To naprawdę szalone

Na kortach w Doha Iga Świątek walczy nie tylko o obronę tytułu, lecz także dość znaczną poprawę swojego dorobku punktowego w rankingu WTA . O ile bowiem w zeszłym roku za triumf w stolicy Kataru otrzymała 470 punktów, tak teraz gra toczy się aż o 1000 punktów. Właśnie tyle otrzyma na swoje konto triumfatorka zmagań. Na razie za sam awans do półfinału Iga Świątek obroniła 390 "oczek".

Ranking WTA: Iga Świątek kontra Aryna Sabalenka. Możliwy sensacyjny scenariusz

I tu zaczyna się zabawa. Jeśli bowiem Iga Świątek odpuściłaby występ w Dubaju, jej dorobek punktowy w rankingu zmalałby do 9715 (za ubiegłoroczny finał otrzymała 585 "oczek"). I dokładnie taką samą liczbą punktów mogłaby się pochwalić Aryna Sabalenka w przypadku triumfu w całej imprezie.

Jednak warto zaznaczyć, że w takim układzie wystarczy, by Iga Świątek po prostu wzięła udział w turnieju w Dubaju, choćby odpadając po pierwszym meczu, a i tak będzie pewna przedłużenia swojego panowania na fotelu liderki rankingu. Na ten moment nic nie wskazuje na to, by Polka miała zrezygnować z gry w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Znalazła się bowiem na liście startowej.