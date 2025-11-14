Partner merytoryczny: Eleven Sports

Zaskakujące słowa wobec Świątek krótko po meczu. Iga od razu zareagowała

Artur Gac

Artur Gac

Reprezentacja Polski świetnie spisała się pierwszego dnia rywalizacji w kwalifikacyjnym turnieju Billie Jean King Cup w Gorzowie Wielkopolskim, pokonując znacznie niżej notowaną kadrę Nowej Zelandii w każdym z trzech meczów. Na konferencji prasowej głos zabrały wszystkie nasze zawodniczki, czyli Iga Świątek, Katarzyna Kawa, Martyna Kubka i debiutantka Linda Klimovicova, z kolei w dobry nastrój wprawił wszystkich kapitan Dawid Celt, który był w stanie "przyczepić się" nawet do swojej liderki.

Iga Świątek i kapitan Dawid Celt
Iga Świątek i kapitan Dawid CeltPAWEL JASKOLKANewspix.pl

- Tego dnia wszystko sprawiło mi radość - zaczął kapitan polskiego zespołu Dawid Celt, którego podopieczne wygrywały każdy z trzech meczów. Na pierwszy ogień poszła doświadczona Katarzyna Kawa, wygrywając po niełatwej przeprawie z Vivian Yang 6:4, 6:4. Następnie do boju ruszyła wiceliderka światowego rankingu Iga Świątek. Tu jedyne pytanie dotyczyło tego, jak szybko wykona swoją pracę w starciu z notowaną w dziewiątej setce WTA Elyse Tse. Wyrobiła się "przed dzwonkiem", skracając szkolną lekcję o dwie minuty (6:0, 6:1 w 43 minuty).

Iga Świątek odniosła się do słów Dawida Celta. Zabawnie na konferencji

Na deser, przy już rozstrzygniętym meczu, na kort wyszły Martyna Kubka wraz z Lindą Klimovicovą. Po drugiej stronie siatki miały rutynowaną i naprawdę solidną deblową rywalkę w osobie Erin Routliffe, ale w świetnym stylu poradziły sobie 6:2, 6:2.

- Bardzo się cieszę, że wygraliśmy bez większych komplikacji. Bardzo mi zależało, aby wynik był rozstrzygnięty po singlach. Oczywiście zdaję sobie sprawę i wiem jak łatwo powiedzieć, że nie mieliśmy z kim przegrać. Trudniejsze jest wyjście na kort przed kilkoma tysiącami ludzi i udowodnienie tej jakości - powiedział Celt. A po chwili całkiem zaskoczył, bo pokazał, że w jego zespole nawet Iga Świątek może zostać lekko "zaczepiona".

Zobacz również:

Iga Świątek i Dawid Celt
Iga Świątek

Nokaut na korcie. "Iga, jesteś legendą". I nagle wielka konsternacja

Artur Gac
Artur Gac

    - Stres u nas, na początku meczu, też był obecny. U Kasi, a nawet u Igi można było go dostrzec podwójnym błędem serwisowym, jeśli miałbym się do czegoś przyczepić - gdy padły te słowa, w tym momencie wiele osób się uśmiechnęło, a także sama Świątek, bez oznak jakiejkolwiek złości.

    - To jest normalne i naturalne, ale zarazem to największy problem, z którym trzeba sobie poradzić. Bardzo cieszę się z debiutu Lindy i świetnego debla, jaki zagrały z Martyną. To dla mnie też ważne, bo miałem pewien cel zestawiając ten duet - zaznaczył kapitan zespołu.

    Katarzyna Kawa podkreśliła, że czuje wielką radość. Przede wszystkim z faktu samego zwycięstwa, gdy przychodzi premierowo stanąć w szranki. - To był ważny punkt na otwarcie, a granie pierwszego meczu zawsze jest trudne i pełne emocji. Najbardziej jestem dumna z tego, że zamknęłam swój mecz w dwóch setach i po trudnym początku wytrzymałam presję - zaakcentowała.

    Iga Świątek od razu odniosła się kwestii, na którą zwrócił uwagę Celt.

    Było trochę więcej stresu niż zazwyczaj, bo rzadko gram w Polsce, a to trochę inne uczucie niż gra kolejnego turnieju na tourze. Jest to wyjątkowe, jednak stwierdzenie, że na początku ugięły się moje kolana, jest trochę za mocne - roześmiała się, mając na myśli wprowadzenie, poczynione przez prowadzącego konferencję. - Raczej po prostu musiałam trochę więcej uwagi poświęcić na dobrą koncentrację i to, aby pamiętać o swoich celach na korcie oraz skorzystać z energii publiczności - dodała tenisistka, będąca absolutnie największym magnesem dla kibiców, którzy po brzegi wypełnili gorzowski obiekt.
    stwierdziła Świątek na konferencji

    Oczywiste powody do zadowolenia miały także obie deblistki. Zaczęła Martyna Kubka i nie myślała umniejszać sobie, odnosząc się do przebiegu ostatniego, piątkowego pojedynku, toczonego na oczach między innymi Igi.

    - Cieszę się, że miałam okazję zagrać razem z Lindą, która zadebiutowała w reprezentacji. Uważam, że wygrałyśmy w naprawdę dobrym stylu. Po drugiej stronie siatki stała dobra deblistka. Tym bardziej jestem zadowolona, że nasze zwycięstwo było zdecydowane, a niosły nas trybuny - podkreśliła zielonogórzanka.

    Zobacz również:

    Linda Klimovicova podczas BJK Cup 2025 w Gorzowie Wielkopolskim
    Iga Świątek

    Polki musiały sobie radzić bez Świątek. Mistrzyni US Open 2025 pokonana w debiucie

    Mateusz Stańczyk
    Mateusz Stańczyk

      Pochodząca z Czech Linda Klimovicova coraz lepiej radzi sobie z językiem polskim. W zasadzie rozumie wszystko, ale dla komfortu wypowiedzi, by wyrazić wszystko precyzyjnie, jeszcze woli porozumiewać się po angielsku. - To był wielki honor dla mnie pierwszy raz reprezentować Polskę. Jestem szczęśliwa, że dostałam taką szansę i nasza drużyna wygrała. Byłem trochę zdenerwowana na początku meczu, ale doping publiczności był fantastyczny, więc po pierwszym gemie wszystko to ze mnie zeszło. I poczułam się komfortowo - stwierdziła 21-latka rodem z Ołomuńca.

      Jutro Polki mają dzień przerwy, za to wezmą udział w sesji autografów, która odbędzie się w Arenie Gorzów od godz. 14:30. Turniejowe zmagania zakończą w niedzielę, pojedynkiem z wyżej notowanym zespołem Rumunii.

      Z Gorzowa - Artur Gac

      Polsat SportPolsat Sport
      Tenisistka w białej czapce i stroju wykonuje dynamiczne uderzenie forhendowe na korcie, wokół zawodniczki widoczna jest publiczność uważnie obserwująca mecz.
      Iga ŚwiątekLech MuszyńskiPAP
      Dwie tenisistki w czerwonych koszulkach i białych spódniczkach stoją na korcie tenisowym, jedna trzyma rakietę i piłkę, druga opiera rakietę o nogę, w tle widownia oraz sędzina w niebieskim stroju.
      Linda Klimovicova (z prawej) i Martyna KubkaLech MuszyńskiPAP
      Tenisistka w stroju reprezentacji Polski wykonuje dynamiczne uderzenie rakietą podczas meczu tenisowego, w tle widoczna publiczność obserwująca grę.
      Katarzyna KawaLech MuszyńskiPAP

      Najnowsze

    • Piłka nożna
    • Żużel
    • Zimowe
    • Koszykówka
    • Sporty walki
    • Siatkówka
    • Hokej
    • Piłka ręczna
    • Tenis
    • Motorowe
    • Inne
    • Redakcja