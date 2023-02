- To nie był wcale łatwy mecz. Był znacznie trudniejszy, niż wskazywałby na to wynik. W drugim secie musiałam bronić break pointa - mówiła tuż po spotkaniu Iga Świątek. Polka znów zagrała fenomenalnie, oddając rywalce tylko dwa gemy.

Iga Świątek: Polscy kibice są chyba najgłośniejsi na świecie

- Musiałam dostosować się do nowych warunków. Cieszę się, że zagrałam solidnie w nowym otoczeniu. Nawierzchnia tu jest szybsza niż w Dosze. Podobna do tej, jaka była na Australian Open, więc czuję się trochę tak, jak kilka tygodni temu - skomentowała liderka światowego rankingu. Później została zapytana o obecnych na trybunach polskich fanów.

- To wspaniałe. Polscy fani są chyba najgłośniejsi na świecie, więc cieszę się, że dla nich gram. Są wszędzie gdzie gram, dziękuję wam za to - zwróciła się bezpośrednio do kibiców, a ci przyjęli słowa Igi głośnym aplauzem.

- Z początku trudno mi było zaakceptować, że ludzie nazywają mnie najlepszą tenisistką na świecie. To była dla mnie niezręczne. Teraz czerpię z tego radość. Staram się korzystać z tego, by dodać sobie pewności siebie. Traktuję to jako przewagę. Ale na początku nie było to dla mnie takie łatwe - zakończyła Świątek.