Iga Świątek w znakomitym stylu wróciła na ceglaną nawierzchnię, pokonując w dwóch setach Alison Riske w pierwszej rundzie turnieju WTA w Madrycie. Polka, która zagrała ma "mączce" po raz pierwszy od triumfu w zeszłorocznym French Open, udzieliła długiego wywiadu hiszpańskiemu "El Mundo", w którym opowiedziała między innymi o presji, która towarzyszy jej od czasu historycznego zwycięstwa w Wielkim Szlemie.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Boks. Artur Szpilka dla Interii: Małżeństwo? To nie jest coś co muszę mieć. Wideo TV Interia

Reklama

Świątek w pierwszej rundzie turnieju w Madrycie dość łatwo odprawiła Riske, tracąc w meczu zaledwie dwa gemy. Jak zauważył serwis mytennis.info było to już ósme z rzędu zwycięstwo Polki na korcie ziemnym, co więcej, nasza zawodniczka od początku zeszłorocznego Rolanda Garrosa nie straciła na "mączce" nawet seta!



Polka już w Hiszpanii udzieliła długiego wywiadu tamtejszemu "El Mundo" w którym opowiada o tym, jak zmieniło się jej życie po wygraniu French Open, a także o presji, jaką odczuwa po tak wielkim sukcesie.





Roland Garros: Iga Światek mówi o zmianach w swoim życiu

Reklama