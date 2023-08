Zaskakujące słowa Gauff o starciu ze Świątek. Trybuny wprost oszalały

Coco Gauff z pewnością nie była faworytką półfinałowego starcia z Igą Świątek w ramach turnieju w Cincinnati - a jednak to właśnie Amerykanka gra dalej, a Polka niestety musiała przełknąć gorycz porażki i zabrać się za pakowanie walizek przed wyprawą do Nowego Jorku na wielkoszlemowy US Open. Gauff zaraz po zakończeniu potyczki udzieliła wywiadu w trakcie którego... zacytowała jeden z utworów raperki Cardi B, co spotkało się z wyjątkowo żywiołową reakcją trybun.