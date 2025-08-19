Partner merytoryczny: Eleven Sports

Zaskakujące sceny po finale Świątek. Potrzebna powtórka. Polka przeprosiła kibiców

Tomasz Brożek

Tomasz Brożek

Iga Świątek została "królową Cincinnati", wygrywając w nocy z poniedziałku na wtorek czasu polskiego tamtejszy turniej WTA rangi 1000. Po swoim triumfie nad Jasmine Paolini nasza reprezentantka wyszła do czekających na nią kibiców, gdzie popisała się nieco gorszą celnością niż na korcie. W efekcie 24-latka musiała wręcz... przepraszać fanów, a wszystko uwiecznili na nagraniu przedstawiciele WTA.

Iga Świątek została triumfatorką turnieju WTA 1000 w Cincinnati
Iga Świątek została triumfatorką turnieju WTA 1000 w CincinnatiPhoto by Scott Stuart/ZUMA Press Wire/Shutterstock (+ skrin Instagram @WTA)East News

Iga Świątek w tym sezonie po raz pierwszy w karierze awansowała do finału "tysięcznika" w Cincinnati. W meczu z Jasmine Paolini Polka stanęła więc przed szansą, by uzupełnić swoją gablotę o zupełnie nowe trofeum. I w pełni ją wykorzystała.

    Poniedziałkowe starcie nie rozpoczęło się wprawdzie po myśli raszynianki, bo mająca polskie korzenie reprezentantka Włoch wygrała trzy premierowe gemy, szybko obejmując prowadzenie. Ale Iga Świątek odwróciła później losy pierwszej partii, wygrywając ją ostatecznie 7:5, a w drugim secie postawiła kropkę nad "i", ogrywając 8. obecnie rakietę świata 6:4 i mogła wznieść ręce w geście triumfu.

    Chcę podziękować mojemu zespołowi. Dziękuję Wam za to, że pomagacie mi stać się lepszą tenisistką i uczycie mnie, jak radzić sobie lepiej na szybkich nawierzchniach. Jestem zszokowana i przeszczęśliwa. Dziękuję mojemu teamowi oraz rodzinie za nieustanne wsparcie
    mówiła po triumfie w finale Iga Świątek

    Wygrana w turnieju WTA 1000 w Cincinnati jest tym cenniejsza, że pozwoliła Idze Świątek wrócić na drugą lokatę w światowym rankingu. Polka wyprzedziła reprezentantkę Stanów Zjednoczonych Coco Gauff i znajduje się już bezpośrednio za plecami Aryny Sabalenki.

    Iga Świątek wyszła do kibiców po finale WTA Cincinnati. Co tam się stało?

    Po meczu organizacja WTA nazwała Igę Świątek w swojej grafice na social mediach "Królową Miasta Królowej", jak bywa nazywane Cincinnati. Jej przedstawiciele towarzyszyli Polce podczas pomeczowej celebracji. W jej trakcie raszynianka wyszła między innymi do czekających na nią kibiców, pojawiając się na przejściu rozciągającym się nad deptakiem. I miała dla nich przygotowane specjalne podarki.

    Nasza zawodniczka miała za zadanie rzucić w tłum uprzednio podpisane przez nią piłeczki tenisowe. Jej pierwsza próba była jednak... nieudana. Iga Świątek rzuciła piłkę na tyle niecelnie, że ta po odbiciu od wyciągniętej ręki jednego z kibiców... przeleciała przez stojący obok płot.

    Przepraszam, nie wyszło tak, jak planowałam
    rzuciła natychmiast uśmiechnięta Iga Świątek

    Potrzebna była więc powtórka. I na szczęście w kolejnych rzutach 24-latce nie zabrakło już precyzji. A rozentuzjazmowany tłum w napięciu czekał na to, gdzie wyląduje prezent od nowej mistrzyni turnieju WTA 1000 w Cincinnati.

      Świątek przed starciem z Paolini: Finał to wyjątkowe uczucie. WIDEOAP© 2025 Associated Press
      Zawodniczka tenisowa w niebieskim stroju wykonuje dynamiczny ruch podczas meczu na kortach twardych, obok widoczne logo WTA 1000 na tablicy przymocowanej do siatki.
      Iga Świątek wygrała turniej WTA 1000 w CincinnatiROB PRANGE / Spain DPPI / DPPI via AFP / Jason Whitman / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP
      Tenisistka w białej czapce i sportowym stroju podczas meczu, po lewej stronie zbliżenie twarzy z lekko zaciśniętą pięścią, po prawej wykonuje serwis na korcie tenisowym.
      Iga Świątek - była liderka rankingu WTA - w akcji na korcieROB PRANGE / Spain DPPI / DPPI via AFPAFP

