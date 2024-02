Nie milkną echa wspaniałego sukcesu Igi Świątek , która w sobotnim finale turnieju w Dosze pokonała reprezentantkę Kazachstanu Jelenę Rybakinę 7:6 (10-8), 6:2 i po raz trzeci z rzędu sięgnęła po ostateczny triumf w tych zawodach. Dzięki zwycięstwu Polka zagwarantowała sobie następne punkty do rankingu WTA i umocnieniła się na pozycji liderki. W najnowszym notowaniu ma 10 300 punktów , a jej przewaga nad drugą Aryną Sabalenką wzrosła do 1395 "oczek".

Po wszystkim Iga zabrała głos i pełna emocji, acz z wielką klasą, zwróciła się do rywalki oraz do jej współpracowników. "To był ciężki mecz. Gratuluję ci , Jelena, za tak wspaniały turniej. Gratulacje także dla twojego zespołu. Wykonaliście świetną pracę" - rozpoczęła.

Tymczasem tenisowa rywalizacja przenosi się do Dubaju. Do zawodów Świątek również przystąpi rozstawiona "jedynką". W pierwszej rundzie ma "wolny los", a w następnej może zagrać albo z Amerykanką Sloane Stephens , która wygrała z Francuzką Clarą Burel. Na kilka dni przed wyjściem na kort Polka uczestniczyła w konferencji prasowej, podczas której zrobiło się dość niezręcznie.

Niespodziewane pytanie do Igi Świątek na konferencji w Dubaju. Wybrnęła po mistrzowsku

W trakcie konferencji Iga Świątek dostała dość zaskakujące pytanie zahaczające o... koszykówkę. Nawiązano do All-Stars Weekend w NBA i poproszono, by Polka - bazując na zasadach koszykarskiego turnieju - wytypowała swoją tenisową drużynę gwiazd do NBA All-Star Celebrity (to coroczny pokazowy mecz, w którym udział biorą m.in. emerytowani gracze NBA, celebryci i sportowcy uprawiający inną dyscyplinę niż koszykówka) złożoną z zawodniczek oraz zawodników z WTA i ATP.