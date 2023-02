Zaskakujące poczucie humoru Igi Świątek. Fani mają ubaw po pachy

Iga Świątek to nie tylko najlepsza tenisistka świata i liderka listy rankingowej WTA, ale też wielka miłośniczka książek. Zresztą potwierdziła to w ostatnich dniach, startując z akcją "Czytaj z Igą w 2023 roku" - celem raszynianki jest zachęcenie kibiców do przeczytania dwunastu książek, po jednej w miesiącu. Przy okazji trener przygotowania fizycznego Maciej Ryszczuk zdradził, jaką pozycję poleciła mu jego podopieczna w sytuacji, gdy był chory. I jest to lektura bardzo zaskakująca!