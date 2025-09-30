Zaskakująca zmiana w prywatnym życiu Igi Świątek. Dokonała się po cichu

O Idze Świątek cały tenisowy świat usłyszał na dobre po raz pierwszy w 2020 roku, gdy - dość niespodziewanie - po raz pierwszy w karierze wywalczyła tytuł wielkoszlemowy na kortach Rolanda Garrosa, które z czasem stały się jej "królestwem". Nasza tenisistka miała wówczas zaledwie 19 lat, ale właśnie wchodziła na szczyt, na którym nieustannie utrzymuje się w ostatnich sezonach.

Kilka miesięcy wcześniej w sieci pojawił się ciekawy wywiad Igi Świątek z Tomaszem Smokowskim. W programie "Mój pierwszy raz" na "Kanale Sportowym" raszynianka odpowiadała na wiele pytań dotyczących szczególnych momentów w jej wciąż rozpoczynającej się karierze, a także życia prywatnego. Przyszła liderka rankingu WTA została zapytana między innymi o to, do czego ma "dwie lewe ręce".

Do gotowania. Ja nie jestem nawet w stanie trzymać się przepisu. Więc do gotowania. I chyba to tyle

A kontynuując swoją myśl, dodała: - Nie dotykam tego, ale wiem, że gdy przyjdzie taki etap w życiu, że będzie mi na tym zależało, to się nauczę. Ale teraz nie mam nawet czasu na to.

"Ten etap", o którym mówiła nasza reprezentantka, już nastąpił. Choć zmiana dokonała się "po cichu".

Kiedyś się tego nie podejmowała. Zmiana u Igi Świątek, sama się chwaliła

Do ciekawej sceny z gotowaniem oraz Igą Świątek w roli głównej doszło podczas tegorocznego turnieju w Indian Wells, gdy Polka pojawiła się na konferencji prasowej po wygranym meczu drugiej rundy z Caroline Garcią. Wpatrzona w telefon i klikająca w jego ekran zawodniczka kazała wówczas nieco poczekać dziennikarzom na możliwość zadania pytań.

Przepraszam, muszę zrobić później zakupy spożywcze

Nie dziwi więc, że została potem z uśmiechem poproszona o rozwinięcie tego wątku. A wówczas pochwaliła się swoimi kulinarnymi zdolnościami... a może bardziej aspiracjami. Jaki bowiem był finał jej kulinarnych eksperymentów? Tego nie wiemy.

- Czytam książkę o gotowaniu. Próbuję trochę nowych rzeczy, ponieważ mamy tu do dyspozycji dom z ogromną kuchnią, co jest naprawdę bardzo wygodne. Jutro zamierzam przygotować pieczoną owsiankę z jabłkiem. To będzie mój pierwszy raz, gdy to robię, więc mam nadzieję, że wszystko się uda. Znalazłam także przepis na makaron z sosem cytrynowym i tuńczykiem. Chcę więc kupić tuńczyka, ale nigdy tego nie robiłam. Zastanawiam się, gdzie powinnam się udać. Potrzebuję surowego tuńczyka. Musi być dobry - tłumaczyła w swoim stylu Iga Świątek, która udowodniła, że czasem, by rozwinąć nowe umiejętności, wystarczy tylko odrobina wolnego czasu i dobrych chęci. A wtedy to, czego "nie jest w stanie się zrobić", staje się możliwe.

Iga Świątek: Czasami mam dosyć tego wszystkiego, co wiąże się z tenisem Polsat Sport Polsat Sport

Iga Świątek Pedro PARDO AFP

Iga Świątek AFP