Zaskakująca wiadomość tuż przed meczem Świątek. Anisimova bez szans, została daleko w tyle

Podopieczną Wima Fissette'a czeka niebawem jeden z najważniejszych meczów w obecnie trwającym sezonie. Sytuacja w jej grupie na WTA Finals ułożyła się tak, że tylko triumf nad Amandą Anisimovą zapewni raszyniance przepustkę do czołowej czwórki turnieju w Rijadzie. Ciężko wskazać jednoznaczną faworytkę. Choćby na oficjalnej stronie damskiego touru w głosowaniu kibiców obie idą ze sobą łeb w łeb. Polacy boją się powtórki z poniedziałkowego starcia. W dwóch ostatnich setach Jelena Rybakina pozwoliła Idze Świątek na wygranie tylko gema.

"Iga Świątek nie przewidziała zmian, które Rybakina wprowadziła po pierwszym secie. Od tego momentu wpadła w panikę. Czuła się tak, jakby nic nie mogła zrobić. Można było zauważyć, że rozmawiała z Wimem Fissettem i wykonywała wiele gestów rękami. To nie był dobry znak" - skomentowała porażkę 24-latki Laura Robson, która porozmawiała z popularnym portalem "tennis365.com". Ta sama strona tuż przed polsko-amerykańską konfrontacją przygotowała ciekawe zestawienie.

Nie dotyczyło ono spraw stricte sportowych, ale bardziej marketingowych, bo zaprezentowano czołowe tenisistki świata pod względem liczby obserwujących na Instagramie. Bezapelacyjnie zwyciężyła Aryna Sabalenka. Białorusinka uzbierała łącznie ponad 3,8 miliona followersów. Podium uzupełniają Emma Raducanu (2,93 miliona) oraz Naomi Osaka (2,91 miliona). Na czwartej lokacie znalazła się z kolei Iga Świątek. Liczba Polki? 2,34 miliona.

Świątek zdecydowanie lepsza od Anisimovej. W mediach społecznościowych

"Można śmiało powiedzieć, że Świątek jest najlepszą tenisistką swojego pokolenia. Sześć tytułów Wielkiego Szlema w grze pojedynczej i 125 tygodni na pierwszym miejscu na świecie czynią ją prawdziwą gwiazdą tego sportu. Jest wielką gwiazdą zarówno w swoim rodzinnym kraju, Polsce, jak i na całym świecie" - napisano o wiceliderce rankingu WTA.

A gdzie w tym wszystkim jej najbliższa rywalka, Amanda Anisimova? Reprezentantka USA nie uplasowała się nawet w czołowej dziesiątce. Sportsmenka z Ameryki Północnej ma "zaledwie" nieco ponad 400 tysięcy obserwujących. Wraz z kolejnymi sukcesami liczba ta jednak będzie rosnąć. Polscy fani liczą na to, że także na korcie Iga Świątek okaże się zdecydowanie lepsza. Tekstowa relacja na żywo w Interia Sport.

