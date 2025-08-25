Tenisowa elita rozpoczęła już zmagania w US Open - ostatnim wielkoszlemowym turnieju w 2025 roku. Zmagania w Nowym Jorku potrwają jeszcze dwa tygodnie, możliwa jest nawet zmiana liderki światowego rankingu.

Później dla części zawodniczek z czołówki atrakcją będzie jeszcze turniej WTA 500 w Guadalajarze, od połowy września rywalizacja na dwa miesiące już na dobre zagości w Azji. To nie tylko dwa turnieje WTA 1000 (Pekin i Wuhan), czy trzy WTA 500 (Seul, Ningbo, Tokio), ale też finały Billie Jean King Cup i wreszcie finał sezonu w Rijadzie.

A później zawodniczki dostaną chwilę wolnego, by pod koniec grudnia znów przystąpić do rywalizacji w kolejnym sezonie, na który kalendarz nie został jeszcze ogłoszony.

Wiadomo już jednak, że dojdzie do jednej poważnej zmiany, o czym właśnie poinformowali organizatorzy turnieju w Europie, który odbywał się ostatnio zaraz po Australian Open.

WTA 500 w Linzu. Historyczna decyzja Austriaków: zmiana terminu zawodów i nawierzchni. Co zrobią gwiazdy?

Mowa o WTA 500 w Linzu, który zaczynał się zaraz po zakończeniu zmagań w Melbourne. A co się z tym wiąże, taki termin całkowicie zniechęcał gwiazdy do przylotu do Austrii. Mimo wielu pozytywnych ocen za jego organizację. W tym roku najwyżej rozstawiona była 20. na światowej liście Karolina Muchova, rok temu o "jedynkę" już po terminie zgłoszeń wystarała się 10. wtedy na świecie Jelena Ostapenko - dostała dziką kartę. Nikogo specjalnie nie interesowało granie na Starym Kontynencie między Australią i Bliskim Wschodem.

Nic więc dziwnego, że Austriacy sami byli zainteresowanie przeniesieniem zawodów na inny termin. I wygląda na to, że dopięli swego.

Jekaterina Aleksandrowa w Linzu. To ona wygrała na początku lutego ostatnią edycję tego turnieju Severin Aichbauer / APA-PictureDesk via AFP AFP

W swoim mediach społecznościowych organizatorzy ogłosili, że w przyszłym roku impreza odbędzie się między 5 a 12 kwietnia - też w hali, ale nie na kortach twardych. Zbudują nawierzchnię ziemną, co też oznacza pierwszy poważny w Europie wstęp do zmagań na mączce.

Do tej pory kalendarz wyglądał bowiem tak: koniec gry na hardzie w Miami, zwykle przerwa dla elity, część zawodniczek zostawała jeszcze w USA, by zagrać na zielonej mączce w Charleston (WTA 500). A później był tydzień przerwy, przeznaczony na eliminacje Billie Jean King Cup.

W ten okres wskoczyły właśnie zmagania w Linzu - odbędą się w tygodniu poprzedzającym rywalizację w Stuttgarcie (WTA 500) i Rouen (WTA 250).

Historyczny moment dla największej kobiecej imprezy sportowej w Austrii i perfekcyjny start drogi do Rolanda Garrosa

Czy Świątek zdecyduje się na jeszcze jeden turniej WTA 500 w kalendarzu? Trudno powiedzieć, wiele tu zależy od intensywności występów w Indian Wells i Miami. Niemniej jest to szansa na uniknięcie kar punktowych za udział w zbyt małej ilości zawodów tej rangi, co spotkało Polkę czy Sabalenkę w poprzednim sezonie. W tym roku Iga zagrała trzykrotnie w zawodach WTA 500 (United Cup, Stuttgart, Bad Homburg), ma w planach jeszcze występ w Seulu.

Przeszkodą nie powinny być kwietniowe zmagania w BJK Cup, bo i tak rzadko która z zawodniczek z czołówki decyduje się na grę w nich. W tym roku ze ścisłej czołówki zagrała właściwie tylko Jelena Rybakina, z tej nieco szerszej: Elina Switolina, Marta Kostiuk i Linda Noskova.

Iga Świątek Matthew Stockman AFP

Jelena Ostapenko triumfowała w WTA 500w Linzu GERD SCHIFFERL / APA-PictureDesk / APA-PictureDesk via AFP AFP

Świątek przed starciem z Paolini: Finał to wyjątkowe uczucie. WIDEO AP © 2025 Associated Press