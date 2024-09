Zaskakująca teoria na temat Igi Świątek. To pomogło Polce, ojciec gwiazdy ujawnia

Polski tenis za sprawą Igi Świątek przeżywa mnóstwo pięknych chwil . Podopieczna Tomasza Wiktorowskiego od wielu miesięcy nie spada poniżej pierwszego miejsca w rankingu WTA i w niemal każdym turnieju dochodzi do najważniejszej fazy. Chociażby w tym roku łupem raszynianki padł Roland Garros czy dwa "tysięczniki" rozgrywane na mączce . Do pełni szczęścia zabrakło tylko złota w igrzyskach olimpijskich w Paryżu. Brązowy medal wywalczony nad Sekwaną i tak jest jednak sporym sukcesem.

Zanim Iga Świątek wdrapała się na szczyt, Polacy z dumą śledzili na przykład poczynania Caroline Wozniacki. Dunka długo należała do ścisłej światowej czołówki i przez jakiś czas plasowała się na szczycie kobiecego touru. Nie byłoby pewnie tego wszystkiego, gdyby nie postać Piotra Woźniackiego, który pełnił rolę trenera córki . Wywiązał się on jednak ze swojej roli doskonale, o czym świadczą niezliczone trofea zdobyte przez 34-latkę.

Ojciec Caroline Wozniacki pod wrażeniem Igi Świątek

Iga w tym momencie miała ambicje, charakter i czas, żeby poświęcić się bezwzględnie temu co robiła. Z kolei starsze zawodniczki zobaczyły uwarunkowania, że lecisz gdzieś i możesz nie grać, bo nie wiadomo czy wpuszczą cię czy nie na kort. I to się tak trochę rozmyło. Iga musiałaby to sama powiedzieć, ale ja tak mówię z boku

Niebagatelne znaczenie miało też otoczenie obecnej liderki rankingu WTA. "Później dobrze jej zrobiła pomoc Piotra Sierzputowskiego. Tu w ogóle nie ma na ten temat dyskusji. Następnie doszedł następny krok, czyli współpraca z Tomaszem Wiktorowskim. A on miał ogromne doświadczenie w tourze z Agnieszką Radwańską. Ona z kolei wcześniej Tomka nauczyła dużo rzeczy. (...) Te wszystkie zlepki emocjonalne i tak dalej złożyły się na to, że zaiskrzyło, a to jest najważniejsze. Iga jest też bardzo solidna, jeśli chodzi o treningi i podejście. (...) Te elementy stworzyły to, że jest tu, gdzie jest" - zakończył.