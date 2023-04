Zaskakująca scena. Iga Świątek nagle wypaliła do kamery. "Teraz mi głupio"

"Rywalka bardzo dobrze rozpoczęła to spotkanie. Ja nie mogłam odnaleźć swojego rytmu i poprzez swoje doświadczenie i swoją grę moja rywalka to wykorzystała. Powinnam być bardziej przygotowana na początku. Następnym razem na pewno to zmienię. Bardzo się cieszę, że wróciłam w drugim secie. Już w pierwszej partii czułam się lepiej, ale wówczas było za późno. Na szczęście potem grałam coraz lepiej" - powiedziała Iga Światek po awansie do półfinału w Stuttgarcie .