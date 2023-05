To jedno z największych wydarzeń tenisowych na twardej nawierzchni przed French Open na kortach Rolanda Garrosa. Światowa czołówka tenisowa zjeżdża się do Rzymu, gdzie wystąpi także Iga Świątek. Będzie broniła trofeum, a nawet dubletu. Rok temu na rzymskim korcie Polka wygrała w finale z Uns Jabeur, a wcześniej odprawiła np. Arynę Sabalenkę i to 6:2, 6:1.