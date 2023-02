Iga Świątek dość sprawnie i bez większych trudności dotarła do finału turnieju WTA w Dosze. W pewnie wygranym półfinałowym starciu z Weronika Kudiermietową zachwyciła ekspertów. "6:0, 6:1 w 56 minut i Iga Świątek już w finale turnieju w Dosze. To chyba jakiś rekord świata : 109 minut na korcie i tylko dwa stracone gemy w drodze do finału turnieju WTA" - pisał Adam Romer, redaktor naczelny "Tenisklub". "Świątek pokazuje, że wciąż jest dużo lepsza od 99% zawodniczek w wolniejszych warunkach. To dobra wróżba na resztę 2023 roku" - dodawał dziennikarz Damian Kust.

Sama zainteresowana studziła nastroje . Nie szczędziła miłych słów pod adresem Peguli. Podkreślała, że to trudna rywalka. "Zawsze potrzeba bardzo dużo, by pokonać Jessikę. To świetna zawodniczka. Szczerze mówiąc po prostu zobaczymy, nie mam zamiaru niczego typować, nie wiem co się stanie. Po prostu wyjdę i postaram się zagrać swój najlepszy tenis" - mówiła.

Mecz obu pań rozpoczął się 18 lutego po godzinie 16.00. Poprzedziło go zaaranżowane przez organizatorów wyjście zawodniczek. Wideo rejestrujące ten moment trafiło do sieci. Na uwagę zasługuje miły gest zainicjowany przez Polkę.

Nagranie z wyjścia Igi Świątek na kort trafiło do sieci. Miły gest polskiej tenisistki

Najpierw na kort wyszła Amerykanka w towarzystwie kilkuletniej dziewczynki. "Światowy numer cztery, Jessica Pegula. Może zostać pierwszą amerykańską mistrzynią turnieju WTA w Katarze od czasów Moniki Seles i 2002 roku" - zapowiedział ją spiker. Następnie kamery skierowano na liderkę rankingu WTA. Ona również trzymała za rękę wyprowadzającą ją dziewczynkę. "Prosto z Polski, światowa jedynka, zeszłoroczna zwyciężczyni Qatar TotalEnergies Open, Iga Świątek" - zaanonsowano.

Kiedy Iga wyłoniła się z tunelu, przywitała się z publicznością, doszła do swojej ławki, a na koniec zdecydowała się na ujmujący gest wobec swojej małej towarzyszki. Zatrzymała się i przybiła dziewczynce piątkę. To wywołało na twarzy dziecka uśmiech od ucha do ucha.

Filmik zamieszczono na oficjalnym profilu WTA.

Iga Świątek w meczu przeciwko Jessice Peguli w finale w Dosze / East News