Partner merytoryczny: Eleven Sports

Zaraz WTA Finals, a tu takie słowa o Świątek. Ojciec legendy nie ma wątpliwości

Amanda Gawron

Oprac.: Amanda Gawron

Wielkimi krokami zbliża się kończący sezon turniej w kobiecym tenisie - WTA Finals. Po raz kolejny do imprezy awansowała Iga Świątek, która o trofeum walczyć będzie m.in. z Aryną Sabalenką i Coco Gauff. Choć do Rijadu pojechała jako numer "dwa", zdaniem Piotra Woźniackiego to właśnie Polka ma największe szanse na triumf.

Iga Świątek podczas WTA Finals
Iga Świątek podczas WTA FinalsArtur Widak / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP

Już za niespełna tydzień rozpocznie się ostatni akord tenisowego sezonu - prestiżowy turniej WTA Finals. Od 1 listopada w Rijadzie osiem najlepszych zawodniczek świata powalczy o tytuł mistrzyni roku i rekordową pulę nagród. To wyjątkowa impreza, zamykająca długi i wymagający sezon.

W 2023 roku najlepsza okazała się Iga Świątek, która w wielkim stylu sięgnęła po trofeum, nie tracąc nawet seta. Teraz Polka, wiceliderka światowego rankingu, spróbuje powtórzyć sukces sprzed dwóch lat i ponownie zakończyć sezon w glorii zwycięstwa.

Casper Ruud - Stan Wawrinka. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Piotr Woźniacki liczy na triumf Igi Świątek w Rijadzie

Na temat jej szans wypowiedział się Piotr Woźniacki - ojciec Caroline Woźniacki, triumfatorki WTA Finals z 2017 roku i byłej liderki światowego rankingu. Zdaniem doświadczonego trenera, to właśnie Polka jest największą faworytką do zwycięstwa w Rijadzie. "To turniej, w którym najtrudniej wskazać faworytkę, ale myślę, że Iga wygra w tym roku ze wszystkimi" - powiedział Woźniacki w rozmowie z Justyną Kostyrą z Eurosportu.

"Widziałem, że jedna się opalała, a inne bardzo emocjonalnie podchodziły do ostatnich imprez. Kibicuję Idze" - dodał z uśmiechem, odnosząc się do przygotowań Aryny Sabalenki, która ostatnie dni spędziła na relaksie w Dubaju.

Były trener i ojciec Caroline Woźniacki doskonale wie, jak wygląda presja związana z końcówką sezonu. W 2010 roku poprowadził swoją córkę na szczyt światowego rankingu, a siedem lat później świętował z nią triumf w WTA Finals w Singapurze. Dziś, z perspektywy doświadczonego szkoleniowca i obserwatora, dostrzega w Świątek podobną determinację, z jaką jego córka podchodziła do rywalizacji.

Tymczasem Iga Świątek poznała wszystkie rywalki, z którymi walczyć będzie o końcowy triumf w WTA Finals. Oprócz Polki w Rijadze zaprezentują się jeszcze Aryna Sabalenka, Coco Gauff, Amanda Anisimova, Madison Keys, Jessica Pegula, Jasmine Paolini oraz Jelena Rybakina. Poczynania Polki i jej oponentek śledzić będzie można na stronie Interii.

Zobacz również:

Jelena Rybakina rywalizowała z Victorią Mboko o awans do półfinału WTA 500 w Tokio
Iga Świątek

Los Rybakiny rozstrzygnięty. Mistrzyni "1000" za burtą. Znamy rywalkę Świątek na WTA Finals

Mateusz Stańczyk
Mateusz Stańczyk
    Tenisistka w sportowym stroju i czapce z daszkiem skupiona podczas meczu, tło rozmyte, intensywność wydarzenia podkreślona mimiką.
    Iga Świątek po raz piąty z rzędu zagra w WTA FinalsBERTRAND GUAYAFP
    Tenisistka w różowej czapce i koszulce opiera twarz na ramieniu, trzymając rakietę tenisową przed sobą, wyrażając skupienie lub zmęczenie podczas meczu.
    Iga Świątek Artur WidakAFP
    Młoda kobieta w sportowym stroju i jasnej czapce wykonuje gest zaciśniętej pięści, wyrażający determinację i triumf, na tle rozmytego tłumu kibiców.
    Iga ŚwiątekMATTHEW STOCKMAN/Getty Images via AFPAFP

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja