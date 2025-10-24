Zaraz WTA Finals, a tu takie słowa o Świątek. Ojciec legendy nie ma wątpliwości
Wielkimi krokami zbliża się kończący sezon turniej w kobiecym tenisie - WTA Finals. Po raz kolejny do imprezy awansowała Iga Świątek, która o trofeum walczyć będzie m.in. z Aryną Sabalenką i Coco Gauff. Choć do Rijadu pojechała jako numer "dwa", zdaniem Piotra Woźniackiego to właśnie Polka ma największe szanse na triumf.
Już za niespełna tydzień rozpocznie się ostatni akord tenisowego sezonu - prestiżowy turniej WTA Finals. Od 1 listopada w Rijadzie osiem najlepszych zawodniczek świata powalczy o tytuł mistrzyni roku i rekordową pulę nagród. To wyjątkowa impreza, zamykająca długi i wymagający sezon.
W 2023 roku najlepsza okazała się Iga Świątek, która w wielkim stylu sięgnęła po trofeum, nie tracąc nawet seta. Teraz Polka, wiceliderka światowego rankingu, spróbuje powtórzyć sukces sprzed dwóch lat i ponownie zakończyć sezon w glorii zwycięstwa.
Piotr Woźniacki liczy na triumf Igi Świątek w Rijadzie
Na temat jej szans wypowiedział się Piotr Woźniacki - ojciec Caroline Woźniacki, triumfatorki WTA Finals z 2017 roku i byłej liderki światowego rankingu. Zdaniem doświadczonego trenera, to właśnie Polka jest największą faworytką do zwycięstwa w Rijadzie. "To turniej, w którym najtrudniej wskazać faworytkę, ale myślę, że Iga wygra w tym roku ze wszystkimi" - powiedział Woźniacki w rozmowie z Justyną Kostyrą z Eurosportu.
"Widziałem, że jedna się opalała, a inne bardzo emocjonalnie podchodziły do ostatnich imprez. Kibicuję Idze" - dodał z uśmiechem, odnosząc się do przygotowań Aryny Sabalenki, która ostatnie dni spędziła na relaksie w Dubaju.
Były trener i ojciec Caroline Woźniacki doskonale wie, jak wygląda presja związana z końcówką sezonu. W 2010 roku poprowadził swoją córkę na szczyt światowego rankingu, a siedem lat później świętował z nią triumf w WTA Finals w Singapurze. Dziś, z perspektywy doświadczonego szkoleniowca i obserwatora, dostrzega w Świątek podobną determinację, z jaką jego córka podchodziła do rywalizacji.
Tymczasem Iga Świątek poznała wszystkie rywalki, z którymi walczyć będzie o końcowy triumf w WTA Finals. Oprócz Polki w Rijadze zaprezentują się jeszcze Aryna Sabalenka, Coco Gauff, Amanda Anisimova, Madison Keys, Jessica Pegula, Jasmine Paolini oraz Jelena Rybakina. Poczynania Polki i jej oponentek śledzić będzie można na stronie Interii.