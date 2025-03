Iga Świątek od czerwca 2023 roku jest ambasadorką OSHEE . Współpraca ta nie ogranicza się jednak jedynie do tenisistki promującej produkty polskiej marki - zespół raszynianki bowiem do tej pory aktywnie pracował przy tworzeniu napojów i przekąsek, a nawet sam proponował składniki, z których powinny składać się produkty. Nic więc dziwnego, że kilka tygodni temu prezes OSHEE Paweł Jacaszek chwalił Świątek za profesjonalne podejście do tematu.

"Sport na najwyższym poziomie to nie tylko treningi i turnieje. To także regeneracja i dbanie o organizm, m.in. poprzez odpowiednie nawodnienie. OSHEE od lat dostarcza mi produkty, które wspierają mnie na korcie i poza nim. Dodatkowo, to marka dla osób aktywnych, co jest spójne z moim stylem życia oraz wartościami, jakie chce promować. Cieszę się, że nasza współpraca nie tylko będzie trwała dłużej, ale także wejdzie na nowy poziom - jako główny partner OSHEE będzie jeszcze bardziej wspierał mnie w codziennych wyzwaniach oraz podczas występów turniejowych" - przekazała tenisistka w oficjalnym komunikacie prasowym.