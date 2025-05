Zaraz start Roland Garros, a tu takie wieści o Idze Świątek. Sytuacja Polki zagrożona

Tylko kilka dni pozostało do drugiego w tym roku turnieju wielkoszlemowego. W najbliższą niedzielę wystartuje Roland Garros, gdzie jedną z faworytek do zwycięstwa będzie Iga Świątek. Reprezentantka Polski w ostatnich pięciu edycjach turnieju tylko raz nie zwyciężyła i miało to miejsce w 2021 roku. Obawy przed tegorocznym French Open dotyczące formy Świątek są spore, a z analiz zagranicznych mediów wynika, że sytuacja Polki jako "królowej mączki" jest zagrożona.