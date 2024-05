Zaraz Roland Garros, Sabalenka już wysyła sygnał Świątek. Takie obrazki w Paryżu

Już za pięć dni rozpocznie się główna rywalizacja w drugim wielkoszlemowym turnieju w tym sezonie. Trwają już eliminacje, powoli do Paryża zjeżdżają się też najlepsi. W stolicy Francji zameldowała się już Aryna Sabalenka. Wiceliderka rankingu będzie główną rywalką Igi Świątek w walce o końcowe trofeum. Białorusinka nie próżnuje i już wzięła się do pracy. Wszystko zarejestrowali organizatorzy. 26-latka wysyła Polce sygnał, że zamierza być jak najlepiej przygotowana do zmagań.