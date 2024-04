Zapytano go o Igę Świątek, a ten zaczął wyliczać. Legenda nie pozostawiła złudzeń

Iga Świątek po ubiegłorocznym US Open wprawdzie na chwilę straciła pozycję liderki rankingu WTA, ale dzięki kapitalnej końcówce sezonu odzyskała prowadzenie i do dzisiaj jest pierwszą rakietą świata. A 4 kwietnia minęły dwa lata, odkąd Polka po raz pierwszy zasiadła na tenisowym "tronie" wśród kobiet. Z tej okazji zapytano Wojciecha Fibaka o to, czy jego zdaniem niespełna 23-letnia tenisistka z Raszyna będzie jeszcze przez długi czas liderką zestawienia. Legendarny tenisista odpowiedział bez zawahania.