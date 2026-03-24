Zapytali Wiktorowskiego o powrót do teamu Świątek. Nie wahał się ani chwili

Takiej bomby w polskim tenisie nie spodziewał się chyba nikt. Iga Świątek po sensacyjnej porażce w meczu otwarcia podczas turnieju rangi WTA 1000 w Miami ogłosiła, że współpraca jej i Wima Fissette'a dobiegła końca. O swojej decyzji sześciokrotna mistrzyni wielkoszlemowa poinformowała kibiców i dziennikarzy za pośrednictwem mediów społecznościowych.

"(...) po wielu miesiącach wspólnej pracy z trenerem Wimem Fissettem podjęłam decyzję o tym, że pójdę inną drogą. To był intensywny czas pełen wyzwań i wielu ważnych doświadczeń. Jestem wdzięczna za jego wsparcie, doświadczenie i wszystko, co razem osiągnęliśmy - w tym spełnienie jednego z moich największych sportowych marzeń. Dziękuję Ci Trenerze za ten czas i za lekcje, jakie dzięki Tobie odebrałam. Życzę Ci wszystkiego dobrego - zarówno zawodowo, jak i prywatnie" - przekazała, a w dalszej części oświadczenia podkreśliła, że pozostała część jej sztabu pozostaje bez zmian.