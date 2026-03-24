Zapytali Wiktorowskiego o powrót do teamu Świątek. Nie wahał się ani chwili

Oprac.: Amanda Gawron

Po ostatniej bolesnej porażce w Miami Open Iga Świątek zdecydowała się dokonać zmian w swoim sztabie szkoleniowym. Ku zaskoczeniu dziennikarzy i kibiców, w poniedziałek była liderka światowego rankingu za pośrednictwem mediów społecznościowych ogłosiła zakończenie współpracy z Wimem Fissettem. Od tamtej pory dziennikarze i eksperci głośno zastanawiają się, kto zajmie miejsce belgijskiego szkoleniowca w teamie polskiej zawodniczki. Pojawiają się sugestie, że na ponowną współpracę mógłby zdecydować się Tomasz Wiktorowski. Teraz głos w tej sprawie zabrał sam zainteresowany.

article cover
Iga Świątek i Tomasz Wiktorowski

Takiej bomby w polskim tenisie nie spodziewał się chyba nikt. Iga Świątek po sensacyjnej porażce w meczu otwarcia podczas turnieju rangi WTA 1000 w Miami ogłosiła, że współpraca jej i Wima Fissette'a dobiegła końca. O swojej decyzji sześciokrotna mistrzyni wielkoszlemowa poinformowała kibiców i dziennikarzy za pośrednictwem mediów społecznościowych.
"(...) po wielu miesiącach wspólnej pracy z trenerem Wimem Fissettem podjęłam decyzję o tym, że pójdę inną drogą. To był intensywny czas pełen wyzwań i wielu ważnych doświadczeń. Jestem wdzięczna za jego wsparcie, doświadczenie i wszystko, co razem osiągnęliśmy - w tym spełnienie jednego z moich największych sportowych marzeń. Dziękuję Ci Trenerze za ten czas i za lekcje, jakie dzięki Tobie odebrałam. Życzę Ci wszystkiego dobrego - zarówno zawodowo, jak i prywatnie" - przekazała, a w dalszej części oświadczenia podkreśliła, że pozostała część jej sztabu pozostaje bez zmian.

Mówi wprost, czego potrzebuje Świątek. "Ludzie nie są ślepi"

Tomasz Wiktorowski znów w teamie Igi Świątek? Nie pozostawił złudzeń

Ten ruch natychmiast uruchomił lawinę spekulacji dotyczących tego, kto przejmie stery w jej zespole. Wśród pojawiających się nazwisk zaczęto wymieniać także Tomasz Wiktorowski, co rozbudziło wyobraźnię kibiców liczących na powrót sprawdzonego duetu. I to nie bez powodu - to właśnie on prowadził Świątek w latach 2021-2024, osiągając z nią naprawdę imponujące wyniki.

Sam zainteresowany postanowił teraz zabrać głos w tej sprawie. Zapytany o ewentualny powrót do teamu Igi Świątek przez dziennikarzy portalu "WP SportoweFakty" Tomasz Wiktorowski nie pozostawił złudzeń. 

"Pracuję w tej chwili z Naomi Osaką, więc automatycznie nie jestem na rynku dostępnych nazwisk" - ogłosił jednoznacznie.

Tymczasem lista potencjalnych kandydatów na szkoleniowca byłej liderki światowego rankingu stale się powiększa. Powtarzają się nazwiska m.in. Joana Boscha, Carlosa Moyi, Francisco Roiga i Brada Gilberta. A na kogo ostatecznie zdecyduje się nasza tenisistka? Na oficjalne ogłoszenie musimy cierpliwie czekać.

Sceny po meczu Sabalenki. Aż zaklęła, wszystko się nagrało

Dwoje ludzi podczas przerwy sportowej siedzi na ławce, jedna osoba w czapce i fioletowej koszulce trzyma ręcznik oraz pokazuje gest uniesionego kciuka, druga osoba trzyma piłki tenisowe.
Iga Świątek i Wim Fissette
Dwoje ludzi na tle niebieskiego kortu tenisowego, mężczyzna w zielonej koszulce trzyma dwie piłki tenisowe oraz rakietę, kobieta w niebieskiej koszulce i czapce trzyma rakietę tenisową
Tomasz Wiktorowski i Iga Świątek
Zawodniczka tenisowa w czarno-różowym stroju i różowej czapce okazuje radość po zdobyciu punktu, ściskając pięść i patrząc z determinacją w stronę boiska.
Iga Świątek
Alejandro Tabilo - Alex Michelsen. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja