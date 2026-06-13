Zapytali Igę Świątek o mundial. Nagle wypaliła. "Nie mam wyboru"

W miniony czwartek rozpoczęła się jedna z najbardziej wyczekiwanych imprez sportowych - mistrzostwa świata w piłce nożnej mężczyzn. Zmagania 48 lepszych reprezentacji w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie z zapartym tchem śledzą nie tylko "hard userzy" futbolu. Mundialową atmosferę da się wyczuć także w padoku Formuły 1 w Barcelonie, a także na turniejach tenisowych.

Przy okazji mistrzostw świata WTA postanowiło zapytać swoje zawodniczki o ich predykcje w związku z tą imprezą. Na pierwszy ogień poszła była liderka światowego rankingu i sześciokrotna mistrzyni wielkoszlemowa, Iga Świątek. Polska w tym roku nie zdołała awansować na mundial, dlatego nasza tenisistka musiała wybierać spośród innych drużyn.

"W tych mistrzostwach świata kibicuję Hiszpanii i mam nadzieję, że wygra. To nie tak, żebym miała jakiś wybór, mając w sztabie szkoleniowym Francisa (Francisco Roiga - przyp. red.)" - stwierdziła Raszynianka.

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Iga Świątek zakończyła sezon na mączce. Czas na trawę

Iga Świątek ma za sobą słodko-gorzki sezon na mączce. W Stuttgarcie Polka odpadła z turnieju na etapie ćwierćfinału, przegrywając z Mirrą Andriejewą 6:3, 4:6, 3:6. W Madrycie w walce o końcowe trofeum Raszyniance przeszkodziły problemy zdrowotne - w 1/16 finału z Ann Li nasza zawodniczka musiała skreczować w trzecim secie. W Rzymie Iga Świątek znów pokazała znakomity tenis i dotarła aż do półfinału, gdzie musiała uznać wyższość Eliny Switoliny.

Podczas turnieju Rolanda Garrosa Iga Świątek - jako czterokrotna triumfatorka tej imprezy - wymieniana była jako jedna z faworytek. W pierwszych rundach 25-latka radziła sobie znakomicie, wygrywając z Emerson Jones, Sarą Bejlek i Magdą Linette, w czwartej rundzie jednak lepsza okazała się od niej Marta Kostiuk. Ukrainka wygrała to spotkanie 7:5, 6:1.

Pod koniec miesiąca Igę Świątek czeka kolejne wyzwanie - Wimbledon. W tym roku Polka będzie na londyńskich kortach bronić tytułu w singlu pań. W finale pokonała ona wówczas Amandę Anisimovą 6:0, 6:0.

Iga Świątek AP Photo/Aaron Favila East News

Iga Świątek Dita Alangkara/Associated Press/East News East News

Reprezentacja Hiszpanii Jose Breton / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP





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