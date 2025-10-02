To były pierwsze słowa Świątek po porażce w Pekinie. Krótka diagnoza

Świątek pierwszy raz o meczu z Navarro opowiedziała na konferencji prasowej. Jeden z dziennikarzy był tak zaskoczony porażką Polki w trzecim secie, że zapytał, czy przypadkiem nie doszło do jakiejś kontuzji. Polka od razu rozwiała wszelkie wątpliwości. - Nie jestem kontuzjowana. Po prostu dzisiaj zagrałam źle - przyznała wprost.

W drugim secie udało mi się nad tym popracować. Potem w trzecim wróciły błędy, które popełniałam od początku meczu. Nie naprawiłam tych uderzeń, które grałam źle. Wiedziałam, co robię nie tak, ale tkwiłam w tym, zamiast to rozwiązać

24-latka przyznała, że w trakcie meczu była bardzo nerwowa i to miało spory wpływ na jej grę. - Na pewno byłam trochę bardziej nerwowa i może też zbyt emocjonalna. Następnym razem postaram się zachować większy spokój, żeby mieć w głowie więcej przestrzeni na rozwiązywanie problemów. Szczerze mówiąc miałam wrażenie, że nic mi nie wychodzi. Z tego powodu robiłam się coraz bardziej zdenerwowana - zaznaczyła.

Dziennikarze pytali Świątek o jedną konkretną przyczynę porażki. Polka wskazała, że źle się poruszała na korcie. - To chyba kwestia drobnych rzeczy, jak czasem przebicie jednej piłki więcej albo podjęcie bezpieczniejszej decyzji. W pierwszym secie tego nie robiłam i piłka lądowała na aucie. Trudno wskazać jedną konkretną rzecz - przyznała.

Przed Świątek turniej WTA 1000 w Wuhan. Polka przyznała, że w najbliższych dniach będzie starała się popracować nad swoimi błędami, aby być gotowa na pierwszy mecz. Jednocześnie dodała, że jest podekscytowana udziałem w kolejnym turnieju. - Nigdy tam nie byłam. Nie mam pojęcia, jak wygląda obiekt ani korty. Myślę, że fajnie będzie zobaczyć nowe miejsce - mówiła.

Turniej w Wuhan rozpocznie się 6 października.

Masz na myśli, że to nie miało znaczenia?!”. Iga zaskoczona słowami dziennikarza. WIDEO AP © 2024 Associated Press

Iga Świątek rywalizowała z Emmą Navarro o awans do ćwierćfinału WTA 1000 w Pekinie Elsa AFP

Iga Świątek walczyła z Emmą Navarro o ćwierćfinał turnieju WTA w Pekinie Pedro PARDO AFP

Iga Świątek walczyła z Emmą Navarro o ćwierćfinał turnieju WTA w Pekinie Pedro PARDO AFP