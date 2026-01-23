Iga Świątek w losowaniu drabkinki Australian Open 2026 miała szczęście...w pierwszych dwóch rundach. Pokonanie Yue Yuan oraz Marii Bouzkovej wydawało się jedynie formalnością do przypieczętowania. Tak też się stało, choć Chinka sprawiła naszej gwieździe pewne problemy.

W trzeciej rundzie czeka już na Igę jednak prawdziwe wyzwanie. Po drugiej stronie siatki stanie bowiem Rosjanka Anna Kalinska, która potrafiła postawić się Idze w przeszłości, nawet jeśli wyniki na to nie wskazują. Iga w bezpośredniej rywalizacji prowadzi bowiem 3:0 i nie straciła nawet seta.

Świątek czeka piekło. "Piąty stopień zagrożenia"

Wystarczy sobie jednak przypomnieć US Open, gdzie również w trzeciej rundzie Iga w pierwszym secie przegrywała już 1:5. Ostatecznie straty odrobiła i wygrała, ale łatwo nie było. Wydaje się, że nie inaczej powinno być także w Melbourne, gdzie Rosjanka jak na razie nie przegrała seta.

Los chciał, że w sobotę, gdy panie wyjdą na kort mają panować piekielne warunki. Meteorolodzy zapowiadają nadejście upałów do Melbourne. Te mogą przekroczyć nawet czterdzieści stopni Celsjusza. Według prognozy pogody najtrudniejsze warunki spotkają tenisistów i tenisistki między szesnastą, a osiemnastą czasu lokalnego.

Świątek swój mecz powinna rozpocząć rywalizację chwilę po dziewiętnastej czasu lokalnego, co według prognoz będzie wiązało się z grą w temperaturze aż 39 stopni Celsjusza i pełnym słońcu, choć w jej przypadku możliwe jest, że zostanie zamknięty dach nad kortem.

Takie warunki sprawiają, że możemy wkroczyć w piąty - ostatni stopień zagrożenia pogodowego, który zmusza organizatorów do przerwania meczów. "W sobotę podczas Australian Open, spodziewają się pierwszego upalnego dnia. Gdy w 2014 roku przestano grać, miejsce to w ciągu pięciu minut zamieniło się w "miasto duchów" - czytamy na "opencourt.ca".

Grafika prezentująca "skalę upałów" z Australian Open materiały prasowe/materiały zewnętrzne materiały prasowe

"Nie zdarzyło się to zbyt często w ciągu ostatniej dekady. Nawet wtedy, gdy wydawało się, że naprawdę powinni zatrzymać mecze" - podsumowano. Mecz Świątek z Kalinską planowo powinien rozpocząć się chwilę po 9:00 w sobotę 24 stycznia. Relacja tekstowa na żywo na Sport.Interia.pl.

Iga Świątek zagra w czwartej rundzie Australian Open 2025 DAVID GRAY / AFP AFP

Iga Świątek podczas meczu z Madison Keys, Australian Open 2025 Yuichi Yamazaki AFP

Madison Keys i Iga Świątek, półfinał Australian Open 2025 David Gray AFP

