Zapadła decyzja ws. odebrania punktów Idze Świątek. Ranking mówi wszystko

Jak co poniedziałek ukazał się nowy ranking WTA. Od 11 września panowanie w kobiecym tenisie objeła Aryna Sabalenka. Jest to dla niej trzeci tydzień z rzędu na pozycji liderki. Nasza Iga Świątek zajmuje obecnie 2. miejsce. To było już jednak jasne przed publikacją zestawienia. My wyczekiwaliśmy aktualizacji z innego powodu - wszyscy zastanawiali się, co z punktami Igi Świątek. Polce groziło zabranie 215 pkt i powiększenie straty do obecnej liderki rankingu. Decyzja zapadła.