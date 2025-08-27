Iga Świątek ma już za sobą pierwszy mecz w singlu podczas tegorocznego US Open. Wiceliderka rankingu przystąpiła do rywalizacji dopiero podczas trzeciego dnia głównych zmagań. Miała zatem kilka dni na odpoczynek i regenerację po wymagającym turnieju WTA 1000 w Cincinnati oraz mikście w Nowym Jorku. Na "dzień dobry" Polka zmierzyła się z Emilianą Arango. Był to ich premierowy pojedynek na poziomie zawodowym, wcześniej rywalizowały ze sobą jedynie wśród juniorek. Nasza reprezentantka rozegrała solidny mecz. Dało się zauważyć różnicę klas na korcie między obiema tenisistkami. Mistrzyni tegorocznego Wimbledonu triumfowała 6:1, 6:2 w zaledwie 60 minut.

Kilka minut przed tym, jak raszynianka posłała ostatnią piłkę w starciu z zawodniczką z Kolumbii, poznaliśmy rywalkę dla Świątek w drugiej rundzie. Okazała się nią Suzan Lamens. Holenderka pokonała na otwarcie grającą dzięki dzikiej karcie Valerie Glozman 6:4, 6:2. Co ciekawe, Iga i Suzan również nie rywalizowały ze sobą jak dotąd na poziomie zawodowym. Dla Polki będzie to zatem nowe doświadczenie, chociaż i tak pozostaje zdecydowaną faworytką do zameldowania się w 1/16 finału.

US Open: Znamy godzinę meczu Świątek - Lamens w drugiej rundzie

Właśnie poznaliśmy plan gier na czwartkowe zmagania w Nowym Jorku. Organizatorzy nie zmienili położenia spotkania z udziałem Igi Świątek. Mecz Polki z Suzan Lamens zostanie rozegrany na Arthur Ashe Stadium i rozpocznie się o godz. 17:30 czasu polskiego, czyli o tej samej porze, co w przypadku starcia z Emilianą Arango. Później na największym korcie US Open zamelduje się lider rankingu ATP - Jannik Sinner. Włoch powalczy o awans do trzeciem rundy z Alexeiem Popyrinem. Sesja wieczorna na tym obiekcie dostarczy nam pojedynki Coco Gauff z Donną Vekić oraz Tommy'ego Paula z Nuno Borgesem.

Świątek nie będzie jedyną naszą reprezentantką, która powalczy jutro w singlu. W drugim spotkaniu dnia na korcie numer 6 zobaczymy Magdalenę Fręch. Jej starcie z Peyton Stearns rozpocznie się nie przed godz. 18:30 czasu polskiego. Wcześniej na tej arenie dojdzie do deblowej rywalizacji. Z kolei w drugim meczu dnia na korcie numer 11 zobaczymy Kamila Majchrzaka. 29-latek będzie próbował powalczyć o rewanż za Wimbledon z Karenem Chaczanowem. Wcześniej na tym obiekcie, o godz. 17:00 czasu polskiego, odbędzie się starcie Jekateriny Aleksandrowej oraz Xinyu Wang.

Główna rywalizacja w Nowym Jorku potrwa aż do 7 września. Najważniejsze informacje dotyczące US Open można znaleźć w specjalnej zakładce na stronie Interii.

US Open: Ekspresowy mecz Igi Świątek. Zobacz skrót zwycięstwa z Arango [WIDEO]

