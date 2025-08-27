Partner merytoryczny: Eleven Sports

Zapadła decyzja ws. meczu Świątek z Lamens. Organizatorzy US Open oficjalnie ogłaszają

Mateusz Stańczyk

Mateusz Stańczyk

We wtorek obejrzeliśmy pierwszy mecz Igi Świątek w singlu podczas tegorocznego US Open. Polka zainaugurowała swój start w turnieju gry pojedynczej od pojedynku z Emilianą Arango. Nasza reprezentantka odniosła pewne zwycięstwo i zameldowała się w drugiej rundzie. Na kolejne spotkanie z udziałem 24-latki nie przyjdzie nam długo czekać. Organizatorzy właśnie opublikowali plan gier na kolejny dzień zmagań. Wiemy już, kiedy odbędzie się starcie raszynianki z Suzan Lamens.

Iga Świątek zagra z Suzan Lamens o trzecią rundę US Open
Iga Świątek zagra z Suzan Lamens o trzecią rundę US OpenSarah StierAFP

Iga Świątek ma już za sobą pierwszy mecz w singlu podczas tegorocznego US Open. Wiceliderka rankingu przystąpiła do rywalizacji dopiero podczas trzeciego dnia głównych zmagań. Miała zatem kilka dni na odpoczynek i regenerację po wymagającym turnieju WTA 1000 w Cincinnati oraz mikście w Nowym Jorku. Na "dzień dobry" Polka zmierzyła się z Emilianą Arango. Był to ich premierowy pojedynek na poziomie zawodowym, wcześniej rywalizowały ze sobą jedynie wśród juniorek. Nasza reprezentantka rozegrała solidny mecz. Dało się zauważyć różnicę klas na korcie między obiema tenisistkami. Mistrzyni tegorocznego Wimbledonu triumfowała 6:1, 6:2 w zaledwie 60 minut.

Zobacz również:

Venus Williams rywalizowała z Karoliną Muchovą o awans do drugiej rundy US Open
US Open

Pasjonujący mecz na Arthur Ashe Stadium, Polka w samym centrum wydarzeń. Williams pokonana

Mateusz Stańczyk
Mateusz Stańczyk

    Kilka minut przed tym, jak raszynianka posłała ostatnią piłkę w starciu z zawodniczką z Kolumbii, poznaliśmy rywalkę dla Świątek w drugiej rundzie. Okazała się nią Suzan Lamens. Holenderka pokonała na otwarcie grającą dzięki dzikiej karcie Valerie Glozman 6:4, 6:2. Co ciekawe, Iga i Suzan również nie rywalizowały ze sobą jak dotąd na poziomie zawodowym. Dla Polki będzie to zatem nowe doświadczenie, chociaż i tak pozostaje zdecydowaną faworytką do zameldowania się w 1/16 finału.

    Zobacz również:

    Ashlyn Krueger pokonała Sofię Kenin w pierwszej rundzie US Open
    US Open

    Rozstawiona Amerykanka wypada ze ścieżki Świątek. Mistrzyni Szlema pokonana przez rodaczkę

    Mateusz Stańczyk
    Mateusz Stańczyk

      US Open: Znamy godzinę meczu Świątek - Lamens w drugiej rundzie

      Właśnie poznaliśmy plan gier na czwartkowe zmagania w Nowym Jorku. Organizatorzy nie zmienili położenia spotkania z udziałem Igi Świątek. Mecz Polki z Suzan Lamens zostanie rozegrany na Arthur Ashe Stadium i rozpocznie się o godz. 17:30 czasu polskiego, czyli o tej samej porze, co w przypadku starcia z Emilianą Arango. Później na największym korcie US Open zamelduje się lider rankingu ATP - Jannik Sinner. Włoch powalczy o awans do trzeciem rundy z Alexeiem Popyrinem. Sesja wieczorna na tym obiekcie dostarczy nam pojedynki Coco Gauff z Donną Vekić oraz Tommy'ego Paula z Nuno Borgesem.

      Zobacz również:

      Iga Świątek i Caty McNally rywalizowały ze sobą w drugiej rundzie Wimbledonu 2025
      US Open

      Pogrom w meczu przyjaciółki Świątek z półfinalistką US Open. Wystarczyło 76 minut

      Mateusz Stańczyk
      Mateusz Stańczyk

        Świątek nie będzie jedyną naszą reprezentantką, która powalczy jutro w singlu. W drugim spotkaniu dnia na korcie numer 6 zobaczymy Magdalenę Fręch. Jej starcie z Peyton Stearns rozpocznie się nie przed godz. 18:30 czasu polskiego. Wcześniej na tej arenie dojdzie do deblowej rywalizacji. Z kolei w drugim meczu dnia na korcie numer 11 zobaczymy Kamila Majchrzaka. 29-latek będzie próbował powalczyć o rewanż za Wimbledon z Karenem Chaczanowem. Wcześniej na tym obiekcie, o godz. 17:00 czasu polskiego, odbędzie się starcie Jekateriny Aleksandrowej oraz Xinyu Wang.

        Główna rywalizacja w Nowym Jorku potrwa aż do 7 września. Najważniejsze informacje dotyczące US Open można znaleźć w specjalnej zakładce na stronie Interii.

        Zobacz również:

        Novak Djoković rywalizował z Zacharym Svajdą w drugiej rundzie US Open
        US Open

        6:7 Djokovicia na Arthur Ashe Stadium, Amerykanie oszaleli. Koniec po 151 minutach

        Mateusz Stańczyk
        Mateusz Stańczyk
        US Open: Ekspresowy mecz Igi Świątek. Zobacz skrót zwycięstwa z Arango [WIDEO]AP© 2025 Associated Press
        Tenisistka w sportowym stroju i czapce, z uniesioną zaciśniętą pięścią, trzyma niebieską rakietę tenisową, na jej twarzy widać determinację, a w tle rozmyte trybuny stadionu.
        Iga ŚwiątekYuki IWAMURA East News
        Suzan Lamens
        Suzan LamensZED JAMESON/Anadolu via AFPAFP
        Kobieta z krótkimi brązowymi włosami w białej koszulce siedzi przy stole konferencyjnym z mikrofonem, na tle niebieskiej planszy z logotypami turnieju US Open.
        Iga Świątek na US OpenAndrew Schwartz / SplashNews.comEast News

        Najnowsze

      • Piłka nożna
      • Żużel
      • Zimowe
      • Koszykówka
      • Sporty walki
      • Siatkówka
      • Hokej
      • Piłka ręczna
      • Tenis
      • Motorowe
      • Inne
      • Redakcja