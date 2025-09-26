Zapadła decyzja ws. meczu Świątek w Pekinie. Organizatorzy wydali oficjalny komunikat

Azjatycka część sezonu póki co jest dla Igi Świątek niezwykle udana. Raszynianka przystąpiła jakiś czas temu do zmagań w koreańskim turnieju WTA Seul, w którym to była wręcz nie do zatrzymania.

Wszystko jasne ws. meczu Igi Świątek. Wtedy wyjdzie na kort w Pekinie

Obecnie jesteśmy natomiast świadkami zmagań w kolejnym "tysięczniku" tego sezonu - turnieju WTA Pekin. Z racji na absencję Aryny Sabalenki, to polska tenisistka przystępuje do rywalizacji w roli turniejowej "jedynki". Wiadomo już, że rozpocznie ona chińskie zmagania od meczu z reprezentantką gospodarzy Yue Yuan (110 miejsce w rankingu WTA).

Dzień przed występem Świątek fani doczekali się oficjalnego ogłoszenia kolejności spotkań, które rozegrane zostaną 27 września. Raszynianka wystąpi oczywiście na korcie centralnym, a jej mecz, który planowo odbyć ma się około godz. 6:30 czasu polskiego, będzie drugim w kolejności od godz. 5. Wyczyny Polki poprzedzi spotkanie Mirry Andriejewej z Lin Zhu. Jeśli Iga Świątek zwycięży swoje starcie, spotka się w 1/16 finału ze zwyciężczynią spotkania Anna Kalinska - Camila Osorio.

Dla raszynianki turniej w Pekinie jest bardzo ważny. Z racji na nieobecność Sabalenki ma ona bowiem ogromną szansę na wywalczenie punktów, które mocno poprawiłyby jej sytuację w rankingu WTA. Obecnie Białorusinka ma bowiem 11.225 punktów, podczas gdy na koncie Świątek znajdują się 8.433 "oczka". Wiadomo już, że po zakończeniu chińskich zmagań nieuczestnicząca w nich Sabalenka straci 215 punktów, natomiast wynik Polki wciąż pozostaje kwestią otwartą. Z racji na ubiegłoroczną "aferę dopingową" nie mogła ona wziąć wówczas udział w chińskim turnieju. W takiej sytuacji każde wywalczone przez nią "oczko" będzie stanowić wyłącznie wartość dodaną do jej ogólnego rezultatu.

