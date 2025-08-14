Iga Świątek bez straty seta zameldowała się w ćwierćfinale tegorocznych zmagań rangi WTA 1000 w Cincinnati. W pierwszej rundzie Polka miała wolny los, potem pokonała Anastazję Potapową 6:1, 6:4. W niedzielę okazało się, że nasza reprezentantka nie rozegra swojego spotkania w 1/16 finału. Jej rywalka Marta Kostiuk wycofała się z dalszej rywalizacji z powodu kontuzji prawego nadgarstka. W związku z tym 24-latka miała cztery dni przerwy od rozgrywania spotkań. Wczoraj mistrzyni tegorocznego Wimbledonu wyszła na kort, by walczyć o najlepszą "8" z Soraną Cirsteą. Rumunka próbowała postawić się naszej tenisistce, ale ostatecznie to raszynianka triumfowała 6:4, 6:3.

Sześciokrotna zwyciężczyni imprez wielkoszlemowych musiała czekać pół doby na to, by poznać swoją przeciwniczkę w meczu o półfinał zmagań w stanie Ohio. Wyłoniło ją rosyjskie starcie. Anna Kalinska przegrała premierową odsłonę z Jekateriną Aleksandrową, ale po tym, jak w drugiej wygrała tie-breaka, poszła za ciosem i triumfowała w całej batalii 3:6, 7:6(5), 6:1. W związku z tym dojdzie do drugiego w historii pojedynku między Świątek i Kalinską. Co ciekawe, pierwszy trafił na konto Anny. 26-latka pokonała naszą reprezentantkę w półfinale ubiegłorocznych rozgrywek WTA 1000 w Dubaju. W związku z tym jutro raszynianka będzie polować na premierowe zwycięstwo z Rosjanką oraz na rewanż za porażkę poniesioną w Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

WTA Cincinnati: Organizatorzy podali plan gier na piątek. Wtedy dojdzie do starcia Świątek - Kalinska

Przed momentem poznaliśmy oficjalny plan gier na piątkowe ćwierćfinały singla. Wiemy już, kiedy dojdzie do starcia Igi Świątek z Anną Kalinską. Pojedynek z udziałem raszynianki oraz Rosjanki rozpocznie się o godz. 17:00 naszego czasu na korcie centralnym. Polscy kibice mają powody do zadowolenia, bowiem będą mogli obejrzeć potyczkę o komfortowej porze dnia.

W ćwierćfinałach możemy mieć dwie nasze reprezentantki. Dziś w nocy o godz. 1:00 czasu polskiego o awans do najlepszej "8" powalczy Magda Linette. Jeśli poznianianka pokona w Weronikę Kudiermietową, wówczas zmierzy się z Varvarą Grachevą nie przed godz. 22:30 czasu polskiego. Byłoby to czwarte starcie dnia na korcie Grandstand - po dwóch męskich deblach i jednym kobiecym.

Po starciu Świątek - Kalinska, na głównym obiekcie pojawią się Aryna Sabalenka i Jelena Rybakina. Z kolei w nocy z piątku na sobotę, nie przed godz. 2:30 czasu polskiego, dojdzie do rywalizacji między Jasmine Paolini i Coco Gauff. Szykuje się elektryzujący dzień dla fanów kobiecego tenisa.

Świątek pokonuje Cirsteę i awansuje do ćwierćfinału Cincinnati Open AP © 2025 Associated Press

Iga Świątek Minas Panagiotakis AFP

Anna Kalinska ANTHONY WALLACE AFP

Magda Linette Foto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP