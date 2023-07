Wszystkie zawodniczki, które zgłaszają sie do turnieju, robią to dobrowolnie. Same wyrażają chęć zagrania lub nie w danym turnieju. Jestem rozczarowany, bo liczyłem, że one będą w tym turnieju. Byłoby więcej polskiego tenisa, co urozmaiciłoby zawody. Nie wiem, jaka jest przyczyna ich absencji. Pewnie ich trzeba o to zapytać

~ przyznał ojciec Igi Świątek cytowany przez Polską Agencję Prasową