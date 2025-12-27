Zapadł werdykt ws. Świątek. Polka jednak bezkonkurencyjna, jest dowód

Dla Igi Świątek zakończył się już najlepszy okres dla każdego sportowca, a więc dłuższy odpoczynek od rywalizacji o stawkę. Raszynianka ostatnie tygodnie spędziła w ojczyźnie i prosto z niej poleciała do odległych Chin. Miała konkretny powód, bo od wczoraj bierze udział w dobrze obsadzonym World Tennis Continental Cup. Za nią spektakularne przywitanie przez organizatorów oraz dwie potyczki. Wbrew pozorom nie było w nich odpuszczania. Nie zabrakło także niespodzianek. O ile ku radości fanów wiceliderka rankingu WTA rozprawiła się z Jeleną Rybakiną, o tyle do zera w setach przegrała z Xinyu Wang.

Przedstawicielka gospodarzy chyba podwójnie zmotywowała się na pojedynek z Polką, ponieważ ich poprzednia konfrontacja na Rolandzie Garrosie 2023 zakończyła się triumfem podopiecznej Wima Fissette'a 6:0, 6:0. Tym razem pierwsze skrzypce grała Azjatka, która sprawiła, że po ostatniej piłce kibice oszaleli z radości. Szybko jednak fani zasiadający na trybunach skupili swoją uwagę na Idze Świątek. Wszystko w mediach społecznościowych upublicznił Marcus Buckland. Dziennikarz wybrał się do Shenzen i póki co jest pozytywnie zaskoczony tym jak miejscowa publiczność traktuje naszą rodaczkę.

Szaleństwo na punkcie Igi Świątek. Kibice w Chinach pokochali Polkę.

"Iga Świątek poniosła dziś zaskakującą porażkę z rąk Wang Xinyu, ale bez wątpienia jest ona najpopularniejszą zawodniczką w Shenzhen" - napisał żurnalista. Sceny widoczne na filmie bliźniaczo przypominają wydarzenia dziejące się kilka tygodni temu w Gorzowie. Po każdym spotkaniu w narodowych barwach raszynianka nie mogła uwolnić się od tłumów. Furorę zrobiła też sesja autografowa. Doszło do tego, że nie każdy chętny otrzymał podpis zwyciężczyni tegorocznego Wimbledonu.

Jak widać ogromną popularnością 24-latka cieszy się także w innych zakątkach świata. Póki co pod tym względem zostawia daleko w tyle większość przeciwniczek. Pewnie podobne sceny do tych sobotnich wydarzą się także jutro. 28 grudnia na Polkę czeka mikstowe starcie. Nasza rodaczka stworzy team z Valentinem Vacherotem. Po drugiej stronie siatki stanie duet Jelena Rybakina/Andriej Rublow.

