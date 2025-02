Zapadł werdykt ws. Igi Świątek, a teraz jeszcze to. Hitowe wieści dla Polki

Czy wielki hit stanie się faktem, a Iga Świątek czwarty raz z rzędu wygra turniej WTA w Dosze? To pytanie zadaje sobie obecnie wielu fanów kobiecego tenisa, a także ekspertów. Swój głos w tej sprawie wydali eksperci serwisu Tennis265.com. Doszło wprawdzie między nimi do pewnego "zatargu", lecz wydany przez nich werdykt nie pozostawia większych złudzeń co do możliwości polskiej tenisistki. Zwłaszcza że w kwestii turniejowych predykcji po meczu Aryny Sabalenki doszło do ogromnej zmiany.