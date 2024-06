Zapadł ostateczny werdykt w sprawie meczu Świątek - Gauff. Jest komunikat organizatorów

To będzie już trzecie z rzędu starcie Igi Świątek z Coco Gauff na paryskich kortach. Obie spotkały się w finale Roland Garros przed dwoma laty . Wówczas Polka wygrała 6:1, 6:3 i sięgnęła po swój drugi tytuł w Paryżu. Rok później zmierzyły się ze sobą już na etapie ćwierćfinału. Wówczas raszynianka miała nieco więcej problemów, ale znów zdołała zamknąć spotkanie na przestrzeni dwóch setów, tym razem wynikiem 6:4, 6:2.

W tym sezonie obie stoczą pojedynek w półfinale. Liderka rankingu WTA ma przewagę nie tylko w postaci bardzo korzystnego bilansu bezpośrednich spotkań, który wynosi 10-1, ale także spędziła znacznie mniej czasu na korcie od swojej rywalki podczas tegorocznej imprezy w Paryżu. To sprawia, że nasza tenisistka będzie wyraźną faworytką starcia, ale nigdy nie należy skreślać Amerykanki. Mistrzyni US Open 2023 już raz zdołała zaskoczyć Igę, a było to w Cincinnati, w sierpniu ubiegłego roku.