O problemach organizacyjnych wokół WTA Finals pisaliśmy szeroko TUTAJ . Zupełnie inaczej wygląda sytuacja dotycząca męskiego odpowiednika. Wszystko jest dopięte na niemal ostatni guzik. Jedną z niewielu rzeczy, do których można się przyczepić, jest brak systemu Hawkeye LIVE, który z kolei funkcjonował podczas zmagań w Cancun. Niestety sędziowie w Turynie dość często popełniali błędy w tym tygodniu, co może wynikać z bardzo szybkiej nawierzchni.

Zestawiając tę niedoskonałość z tym, co mogliśmy zobaczyć podczas WTA Finals - jest to tylko kropka w morzu problemów, jakie istniały przy organizacji finałowego turnieju dla najlepszych tenisistek sezonu 2023. Zawody w Turynie co roku otrzymują bardzo wysokie notowania. Początkowo zastanawiano się, jak zostaną przyjęte zmagania we Włoszech po wieloletniej tradycji rozgrywania ATP Finals w londyńskiej hali O2 Arena.