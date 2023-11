Zamieszanie wokół słów Agnieszki Radwańskiej. Mąż i trener staje w jej obronie

Dla Celta cała sytuacja jest o tyle niełatwa, że jest zaangażowany w sprawę w dwojaki sposób - prywatnie jest mężem Radwańskiej, natomiast zawodowo jest szkoleniowcem reprezentacji, który nie krył, że chciał, aby Świątek wzięła udział w Bille Jean King Cup, i robił dużo, by przekonać ją do startu . Namowy ze strony trenera kadry nie przyniosły jednak efektu i najlepsza tenisistka świata nie wspomogła drużyny narodowej , która bez niej nie osiągnęła sukcesu.

To właśnie wtedy na komentarz zdecydowała się Agnieszka Radwańska. - Mogłaby nawet nie wystąpić, wspierając dziewczyny, czy też zagrać, ale na niższym poziomie, tylko po to by wygrać. Mogłaby nie uczestniczyć we wszystkich spotkaniach, lecz tych najważniejszych - mówiła Radwańska dodając, że ona zawsze była gotowa do gry w kadrze, także wtedy, gdy była jedną z największych gwiazd kobiecego tenisa.