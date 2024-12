Zamieszanie wokół Igi Świątek trwa. Czołowe tenisistki wyraziły zaniepokojenie

Nie tylko ja, ale wielu znanych mi graczy, czuje niepokój. Wszystko, co przyjmujemy, jest dla nas bardzo ważne. Wiemy, jak łatwo rzeczy mogą ulec zanieczyszczeniu. I są pewne suplementy, które mogłabym chcieć przyjmować, ale nie mogę tego zrobić, ponieważ są dostępne bez recepty i nie są odpowiednio testowane. Przeprowadzenie jednego testu kosztuje tysiąc funtów, więc jest bardzo drogie. W przypadku rzeczy, które naprawdę musisz wziąć, to warto zapłacić. Bardzo uważam na to, co piję, co jem. Jeśli zostawię gdzieś niepilnowaną wodę, czuję duże zdenerwowanie. Ale to po prostu część sportu. Wszyscy podlegamy tym samym zasadom

~ stwierdziła Brytyjka, również cytowana przez Hundustan Times