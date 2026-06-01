Iga Świątek w niedzielne popołudnie skończyła 25 lat i... swój udział w tegorocznym Rolandzie Garrosie. Zbyt silna okazała się dla niej Ukrainka Marta Kostiuk, choć trudno nie ulec wrażeniu, że polska tenisistka przegrała de facto sama ze sobą.

- Do 5:4 w sumie czułam się w porządku. I czułam, że mogę może troszeczkę poprawić poziom, to zrobi różnicę i zacznę czuć trochę więcej kontroli nad meczem oraz wynikiem. Jednak później tak się zestresowałam i tak mnie spięło w ciele, że ciężko mi było sobie z tym poradzić i to przerobić w trakcie meczu. Były momenty, chyba na początku drugiego seta, że w miarę solidnie zagrałam, ale później grałam coraz gorzej i taki był wynik drugiego seta - tłumaczyła była liderka rankingu WTA podczas konferencji prasowej po swojej porażce.

Roland Garros. Iga Świątek poza drabinką. Organizatorzy reagują

Na eliminację Igi Świątek zareagowali dzień później za pośrednictwem oficjalnej strony turnieju jego organizatorzy, podsumowując to, co działo się na paryskich kortach w niedzielę, ale nie tylko. Wspomnieli bowiem także o zamieszaniu czy wręcz sensacji związanej z wypadaniem z drabinki kolejnych faworytek do tytułu.

- Zaczynami powoli tracić rachubę zawodniczek nazywanych faworytkami, które opuszczają Paryż wcześniej niż zakładały, a Iga Świątek dodała swoje nazwisko do tej listy po niedzielnym meczu czwartej rundy - napisano o reprezentantce Polski.

Czterokrotna mistrzyni paryskiej mączki, która obchodziła w niedzielę 25. urodziny, przegrała w dwóch setach z będącą w świetnej formie Martą Kostiuk

Organizatorzy podkreślili także, że pokonując Igę Świątek, Marta Kostiuk przedłużyła swoją serię bez porażki do 16 meczów. Sama jednak nie była w stanie przyswoić tego, co dokonała na korcie imienia Philippe'a-Chatriera. - Nigdy nie wygrałam z nią choćby jednego seta. Wciąż nie mogę w to uwierzyć - mówiła rozemocjonowana Ukrainka.

