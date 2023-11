Turniej WTA Finals, choć przebiegał w atmosferze skandalu , nie mógł skończyć się lepiej dla Igi Świątek . Nasza gwiazda w ostatnich dniach zaprezentowała kibicom kawał dobrego tenisa i z powodzeniem rywalizowała z czołowymi zawodniczkami. Najwięcej mówiło się w mediach o starciu raszynianki z Aryną Sabalenką . Było wiadome, że jeśli nasza rodaczka odniesie sukces, awansuje do finału i wykona ostatni krok, czyli pokona Amerykankę Jessicę Pegulę , wtedy wróci na fotel liderki rankingu WTA . Ku wielkiej radości kibiców i samej Świątek, plan zajęcia pierwszego miejsca w tabeli się powiódł, bowiem w finale nie dała żadnych szans 29-latce, wygrywając pojedynek 6:1, 6:0. Po tym wszystkim szczęśliwa 22-latka podziękowała rodzinie, zespołowi i kibicom.

Associated Press / © 2023 Associated Press

Iga Świątek mówi "będę gotowa" na jej pierwsze starcie na szczycie WTA Finals. WIDEO / Associated Press / © 2023 Associated Press

Gwiazda wysłała wiadomość do Igi Świątek. No i się zaczęło

Nie wszystkim jednak spodobał się ten huraoptymizm 39-latki. Kibice uważają, że powinna wziąć pod uwagę fakt, że jej rodaczka Jessica Pegula musiała przełknąć gorycz porażki w finale turnieju. "Dziwne. Amerykanka zadowolona z porażki innej Amerykanki" - stwierdził jeden z fanów. A to nie wszystko. "Jakie to strasznie. Pewnie też klasnęła. Należy coś z tym zrobić", "Jak smutne, że twoją duszą rządzi geografia", "Zaskakujące jest to, że poczułaś potrzebę napisania tego i skompromitowania się" - brzmią komentarze.